عمومية اتحاد البولينغ تنتخب شاكر عنيد رئيساً

شفق نيوز/ عقد في العاصمة بغداد، اليوم الأربعاء، المؤتمر الانتخابي للاتحاد العراقي للبولينغ بإشراف اللجنة الاولمبية العراقية ووزارة الشباب والرياضة.

وجرت الانتخابات بقاعة الاجتماعات باللجنة الأولمبية، وأسفرت الانتخابات عن فوز شاكر عبد الحسين عنيد رئيساً بعد أن حصل على 17 صوتاً من أصل 18 يمثلون الهيئة العامة.

كما فاز مصطفى رؤوف بمنصب نائب الرئيس، فيما فاز بعضوية مجلس إدارة الاتحاد كل من اكرم عدنان، واحمد عبد الستار، وعن العنصر النسوي عصماء عبد الحسين وأسماء ابراهيم.

وحضر المؤتمر الانتخابي مدير القسم القانوني في اللجنة الأولمبية علي البدري وممثل وزارة الشباب والرياضة علي جاسم .