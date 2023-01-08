عمومية اتحاد الاثقال العراق تجدد ثقتها بـ"مزعل" رئيساً

شفق نيوز/ أقيم، عصر اليوم الأحد، بفندق المنصور ميليا في العاصمة بغداد، المؤتمر الانتخابي للمكتب التنفيذي للاتحاد العراقي لرفع الأثقال بإشراف أولمبي وزاري.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، إن الهيئة العامة جددت ثقتها برئيس الاتحاد محمد كاظم مزعل رئيساً لدورة انتخابية جديدة امدها أربعة أعوام، كما فاز بمنصب النائب الأول صالح محمد كاظم والنائب الثاني إسماعيل مولود صالح.

وفاز بعضوية مجلس إدارة الاتحاد كل من محمد عبد المنعم وبلال عدنان عبد الرحمن وحسنين مزهر والدكتور عباس ادريس نور، وعن العنصر النسوي نهال صباح زبون.