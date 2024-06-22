عموتة يترك تدريب المنتخب الأردني بـ"التراضي"

شفق نيوز/ وافق الاتحاد الأردني لكرة القدم، يوم سبت، على طلب مدرب منتخب النشامى المغربي الحسين عموتة بإنهاء التعاقد معه وجهازه المساعد بـ "التراضي".

وقال الاتحاد إنه يعرب عن "اعتزازه وتقديره العميق للفترة التي قاد فيها المدرب المغربي الحسين عموتة المنتخب الوطني الأول وما قدمه وجهازه المساعد من جهود وخدمات جليلة لكرة القدم الأردنية أثمرت عن تحقيق المنتخب الوطني لإنجاز تاريخي بتحقيق المركز الثاني في بطولة كأس آسيا 2023، إضافة إلى التأهل للدور الحاسم من تصفيات كأس العالم 2026 واحتلال صدارة مجموعته بجدارة".

وقال إنه "يقدر الظروف الخاصة التي تحول دون استمرار المدرب عموتة في قيادة النشامى، وبناء عليه فقد وافق مجلس إدارة الاتحاد على طلب المدرب بإنهاء التعاقد معه وجهازه المساعد بالتراضي".

وأكد الاتحاد أن "الانجازات التي تحققت تحت قيادة عموتة لمنتخب النشامى ستبقى دائما محط تقدير وعرفان للمدرب من أسرة كرة القدم الأردنية والجماهير الأردنية".