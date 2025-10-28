عملية جراحية عاجلة تبعد كارفاخال عن الملاعب لأشهر

شفق نيوز- مدريد

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، يوم الثلاثاء، خضوع داني كارفاخال، مدافع الفريق، لعملية جراحية بالمنظار.

ومن المتوقع أن يبتعد عن الملاعب لمدة شهرين، وفقاً للصحافة الإسبانية.

وذكر النادي، في بيان رسمي أن الجراحة التي أجريت في ركبته اليمنى نجحت.

ولم يعلن الريال عن جدول زمني رسمي لتعافي كارفاخال، ولكن يتوقع أن يغيب لفترة تتراوح ما بين شهرين إلى ثلاثة أشهر.

وحل كارفاخال محل فيديريكو فالفيدري في الدقيقة 72 من المباراة التي فاز فيها الريال على برشلونة 2 / 1 في مباراة الكلاسيكو بالدوري الإسباني يوم الأحد الماضي، إلا أنه لعب للنهاية ولكنه اشتكى من الآلام بعد اللقاء.

وغاب كارفاخال عن بعض المباريات بسبب إصابة عضلية، كما غاب لما يقرب من 9 أشهر بعدما أجرى جراحة في الركبة في عام 2024.

وينتظر أن يعود ترينت ألكسندر أرنولد، الذي كان يتعافى من إصابة في أوتار الركبة، ليلعب كأساسي في مركز الظهير الأيمن.