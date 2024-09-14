عمليات بغداد توجه الجماهير بشأن مباراة الشرطة والنصر السعودي: لا ترفعوا شعارات سياسية

شفق نيوز/ أصدرت قيادة عمليات بغداد، يوم السبت، عدد من التوجيهات للجماهير بشأن مباراة نادي الشرطة والنصر السعودي المقررة يوم الإثنين المقبل.

وذكر بيان للقيادة ورد لوكالة شفق نيوز، أن "قائد عمليات بغداد ترأس مؤتمراً امنياً خاصاً بتأمين الحماية للجماهير الحاضرة في ملعب المدينة الدولي شرقي العاصمة، لمشاهدة مباراة نادي (الشرطة العراقي _ النصر السعودي) يوم الاثنين المقبل وأصدر عدداً من التوجيهات بالتنسيق مع اللجنة الامنية لاتحاد الملاعب منها عدم حضور الاشخاص بكافة الفئات العمرية الذين لا يحملون البطاقة الخاصة بالمباراة الى الملعب".

كما شملت التوجيهات، "عدم إدخال المواد المحظورة التي حددها الاتحاد الدولي لكرة القدم وفق اللائحة المنصوص عليها رسمياً، وشددت على الالتزام بالضبط العالي الذي يتمتع به الجمهور العراقي".

كما وجهت القيادة بـ"عدم الهتافات بالامور السياسية والدينية وعدم رفع أي علم غير العلم العراقي وعلم النادي حصراً"، داعية الى "التعاون مع القوات الامنية الماسكة للأرض داخل وخارج الملعب من ناحية الالتزام بتفتيش الأشخاص وعدم ايقاف العجلات على الطرق المؤدية للملعب كي لا يحصل زخماً مرورياً".

وتضمنت التوجيهات أيضا، "عدم نزول اي شخص من المتفرجين الى أرض الملعب لغرض التقاط الصور مما يؤدي الى عقوبات دولية ويعرض الشخص نفسه الى عقوبات شخصية بعد القاء القبض عليه من قبل أمن الملاعب".

ويلتقي نادي الشرطة العراقي مع نادي النصر السعودي يوم الإثنين المقبل على أرض ملعب المدينة الأولمبي في العاصمة بغداد في مباراة سيشارك فيها النجم العالمي كريستيانو رونالدو مع فريقه النصر السعودي.