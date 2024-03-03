عمدة فالنسيا تهين فينيسيوس جونيور بتغريدة

شفق نيوز/ أعادت ماريا جوزيه كاتالا، عمدة مدينة فالنسيا، نشر تغريدة تسيء إلى فينيسوس جونيور المهاجم صاحب الرقم 7 في نادي ريال مدريد الإسباني، وذلك عقب المباراة التي جمعت بين فالنسيا والريال.

وشهدت مباراة فالنسيا وريال مدريد على ملعب الميستايا إثارة بالغة، إذ عاد ريال مدريد من التأخر بهدفين إلى التعادل بهدفين لمثلهما.

وكاد ريال مدريد يخرج فائزًا لولا إطلاق الحكم خيل مانزانو صافرة نهاية المباراة قبل دخول كرة جود بيلينغهام الشباك مباشرة.

وشهدت المباراة شدًّا وجذبًا بين فينيسيوس جونيور ولاعبي وجماهير فالنسيا استمرارًا لِما حدث الموسم الماضي.

وتدخلت عمدة مدينة فالنسيا وهي أيضًا أستاذة في القانون حسب ملفها الشخصي، إذ أعادت تغريدة تقول :" مباراة قوية مرة أخرى، ميستايا لم يستحق الهزيمة، فالنسيا بطل، اللاعب 7 في ريال مدريد هو شخص استفزازي، وسيّئ الأخلاق، ويسعى إلى الصراع ويتحدى المنافسين والمشجعين، سلوك مخز".

وحسب تقارير إسبانية، نشبت مشاجرة بين لاعبي ريال مدريد وفالنسيا في الممر المؤدي لغرفة خلع الملابس كان أطرافها 3 من لاعبي ريال مدريد هم: روديغير، وسيبايوس، وفينيسيوس جونيور، مع بعض لاعبي فالنسيا.