عمان أول المتأهلين بفوزه على اليمن في غرب اسيا تحت 23 عاماً

شفق نيوز/ فاز منتخب سلطنة عمان على نظيره اليمني، بنتيجة 3-0، يوم الاربعاء، ضمن منافسات بطولة غرب آسيا لكرة القدم تحت 23 عاماً الجارية احداثها في بغداد وكربلاء، ليكون أول المتأهلين الى الدور نصف النهائي للبطولة.

وجرت على ملعب المدينة في العاصمة بغداد عند الساعة التاسعة و45 دقيقة مساءً.

وكان منتخب الأردن فاز على نظيره الإماراتي، بنتيجة 2-1، يوم الاربعاء، كما فاز المنتخب الاولمبي الايراني على نظيره السوري 3-1 ضمن المنافسات ذاتها .