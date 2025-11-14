عمار محسن بديلًا لعلي الحمادي في مواجهة الإمارات

شفق نيوز- بغداد

أكدت الفحوصات الطبية للاعب المنتخب العراقي، علي الحمادي، تعرضه لإصابة في العضلة الإمامية، في مباراة يوم أمس الخميس، أمام الإمارات، ضمن المواجهة الأولى للملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم 2026.

وبناءً على ذلك، قرّر مدرب المنتخب غراهام أرنولد، استدعاء عمار محسن ليكون بديلًا عنه في القائمة الرسمية لمواجهة الإياب أمام الإمارات يوم الثلاثاء المقبل.

ومن المقرر أن يلتقي المنتخبان العراقي والإماراتي، يوم الثلاثاء المقبل عند الساعة السابعة مساءً، في مباراة الإياب الحاسمة التي ستُقام على ملعب جذع النخلة في الملحق الآسيوي المؤهل للمونديال.

وتعادل منتخب العراق مع نظيره الإماراتي، أمس الخميس، بهدف واحد لكل منهما في مباراة ذهاب الجولة الأخيرة من الملحق الآسيوي المؤهل إلى مونديال 2026.