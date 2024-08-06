عماد هاشم يقود حراس "الصقور" وأحمد جاسم يغادر "العش الأزرق" نحو الشرطة

شفق نيوز/ أعلن حارس المرمى الدولي السابق عماد هاشم، يوم الثلاثاء، تعاقده رسمياً لقيادة حراس مرمى نادي القوة الجوية للموسم المقبل من دوري نجوم العراق، بدلاً من أحمد جاسم الذي انتقل إلى تدريب حراس مرمى نادي الشرطة.

‏وقال هاشم لوكالة شفق نيوز، إنه اتفق مع إدارة نادي القوة الجوية ليكون مدرباً لحراس مرمى "الصقور" للموسم المقبل من دوري نجوم العراق 2024-2025، قادماً من نادي أربيل الذي تولى تدريب حراسه في الموسم السابق.

‏وأشار إلى أنه تلقى دعوات من مختلف الأندية العراقية لكنه فضل الانضمام للجهاز الفني لفريق القوة الجوية، لاسيما أن "الفريق الجوي يعد من الفرق المهم على مستوى العراق والقارة ويستعد لبطولة آسيوية مقبلة ولدوري نجوم العراق".

‏وأوضح أنه سيسعى لتطوير حراس مرمى القوة الجوية وأن يوفق في عمله وتحقيق نتائج طيبة مع الفريق الموسم المقبل.

ولفت هاشم إلى أن زميله الدولي السابق أحمد جاسم، انتقل من القوة الجوية ليتولى تدريب حراس مرمى نادي الشرطة للموسم المقبل بعد التوصل إلى اتفاق مع إدارة "القيثارة".