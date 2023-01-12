عماد هاشم: مدرب حراس المنتخب العراقي يمتلك فكراً احترافياً

شفق نيوز/ وصف مدرب حراس مرمى نادي الزوراء، عماد هاشم، يوم الخميس، مدرب حراس مرمى المنتخب العراقي ميغيل أنخيل غونزاليس بأنه صاحب "فكر احترافي"، متوقعاً فهد طالب حارساً اساسياً في مباراة اليوم أمام المنتخب اليمني.

وقال هاشم، الحارس الأسبق للمنتخب العراقي، في حديث لوكالة شفق نيوز "الفكر الذي اتخذه مدرب حراس منتخبنا الاسباني غونزاليس يدل على حكمة وخبرة في اختيار الحراس والتعرف على مستوياتهم".

وأضاف "المدرب يسعى للوصول الى الحارس الافضل للمنتخب العراقي وخلق روح التنافس بين الحراس وهذا التصرف صحيح ينسجم مع افكار مدربي الحراس المحترفين".

واوضح ان "بطولة خليجي 25 والمباريات الودية فرصة للتعرف على الحراس واختيار الافضل للبطولات الرسمية، لاسيما ان بطولات مهمة رسمية تنتظر العراق ولابد ان تصل القناعة بحارس يمتلك القدرة للدفاع عن مرماه بشكل متكامل".

واشار هاشم الى ان "مدرب حراس البحرين عمل بنفس السياق حينما اجلس الحارس الاساسي المعروف سيد محمد جعفر على دكة البدلاء واشرك بديله وكان موفقاً في قراره بعد فسحه المجال للحارس الثاني الذي ظهر بمستوى جيد ايضاً".

وابدى هاشم اعجابه بحارسي السعودية وسلطنة عمان، مؤكداً "انهما قدما مستوى جيد خلال مواجهتي الجولتين الاولى والثانية من خليجي 25".

واشاد باحتفالية افتتاح بطولة خليجي 25، مشيرا الى انه كان "متخوفاً منها لكنها جاءت عكس التوقعات وكانت من افضل افتتاحيات بطولات الخليج ومفخرة للعراق، والافتتاح الرائع والحضور الجماهيري الذي يعد الاول على مستوى بطولات الخليج يعطي مؤشرات طيبة للفيفا بغية رفع الحظر عن ملاعبنا".