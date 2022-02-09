عماد هاشم متهكماً: دوري المحترفين العراقي لكرة القدم مجرد "كذبة"

شفق نيوز/ وصف الحارس الدولي السابق، ومدرب حراس المرمى لنادي الزوراء الرياضي، عماد هاشم، يوم الاربعاء، استحداث دوري المحترفين في كرة القدم بالعراق بأنه "كذبة"، واصفاً اللاعبين المحترفين في الأندية العراقية بأنهم دون المستوى.

وقال هاشم لوكالة شفق نيوز، ان "الاحتراف في كرة القدم العراقية عبارة عن كذبة لعدم تطابقها مع المعايير الاحترافية أسوة بباقي دول العالم المتطورة في هذه الرياضة".

واضاف "اللاعبون المحترفون في العراق لم يضيفوا شيئا للدوري الممتاز، وأنديتنا لم تتعاقد مع لاعبين على مستوى عال بعقود تصل الى مليون او مليوني دولار كما هو الحال في دول الخليج، بل أنديتنا تستقطب لاعبين دون المستوى يقبلون بأدنى الأجور وبهذا سوف لن تتطور كرة القدم العراقية".

واشار الى ان "الجانب الأهم في الاحتراف هو لابد من توفير مجمعات سكنية للاعبي الاندية ليكون تواجدهم فيها من الصباح حتى الغروب على ان يتوفر في هذه المجمعات كل شيء من الجوانب الصحية والترفيهية والتغذية ومسابح وقاعات متخصصة فضلا عن الملاعب لكي يتواجد اللاعب ويكون دوامه كالموظف في الدولة ويكون الاشراف على تدريبه في اي وقت يطلب منه".

وتابع هاشم "في دورينا يأتي اللاعب ليتدرب ساعة ونصف الساعة ثم يعود إلى منزله، وهذا غير صحيح أبداً ولا يكفي لإعداد لاعب وإيصاله للاحترافية وهذا كله ينطبق على 20 نادياً في الدوري الممتاز".

وختم بالقول "هناك من يسأل لماذا الاندية التي تمتلك إمكانيات مادية عالية لا تبني مجمعات متكاملة، واقول ان هذه الاندية متخوفة من الجمهور الذي يطالب الإدارات بتحقيق الانجازات لذلك الإدارات تركز على الفوز بالمباريات للحفاظ على المناصب من دون محاولة تطوير العمل".