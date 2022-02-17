عماد هاشم: أفضل الحراس هم مع المنتخب العراقي وادعو للاستفادة من اكاديمية اسباير القطرية

شفق نيوز/ أكد الحارس الدولي السابق والمدرب الحالي عماد هاشم، ان التخطيط غير الجيد هو السبب الرئيسي لاهتزاز نتائج المنتخب العراقي.

وفيما بين أن القرارات غير المدروسة في التعامل مع الأحداث المتلاحقة في فترة التصفيات كانت سببا في تأرجح مستوى المنتخب، أعرب عن أمله أن يتم البناء والتخطيط الصحيحين لعودة الكرة العراقية للسكة الصحيحة وفق سقف زمني محدد.

وقال هاشم لوكالة شفق نيوز؛ إن "بإمكان الاتحاد العراقي لكرة القدم أن يختصر الطريق ويعقد بروتوكولات تعاون رياضية من خلال الاتفاق مع الاخوة القطريين وارسال وفود فنية وإدارية الى اكاديمية اسباير المتطورة في قطر لنقل تجربتهم الى العراق بغية اعداد اجيال تعمل وفق أسس صحيح لبناء المنتخبات الوطنية"، موضحا انه يثق بـ"الاخوة في قطر كونهم متعاونين وسوف يقومون بالواجب ولم يبخلوا بأي شيء بهذا الخصوص، وذلك من خلال إبداء المشورة ورفد الوفود العراقية بكل المعلومات التي يحتاجونها لتطوير الكرة العراقية".

وعن حراس مرمى العراق؛ اكد ان "العراق منجم لحراس المرمى ومازال مركز حراسة المرمى في العراق بخير، ونرى حراسنا يقدمون مستويات متميزة بمشاركاتهم على الصعيد الدولي، أما الحراس الأفضل هم المتواجدة اسمائهم حالياً ضمن القائمة الأولية للمنتخب الوطني".

وعن تجاربه الناجحة مع المنتخب قال هاشم؛ إن "لدي تجربتين مع المنتخب الوطني اعتقد من وجهة نظري كانتا ناجحة فقد حصلنا المركز الرابع على مستوى آسيا 2015 في أستراليا بالاولى، وايضا تصحيح التصنيف العالمي من الثاني للأول والتي فزنا بها على منتخب الكونغو ودخل المنتخب العراقي ضمن ثامن آسيا وأصبح على رأس مجموعته التي كانت في وقتها تايلندا وفيتنام والصين تايبيه، ومسألة التقييم تبقى لدى الناس المختصين بكرة القدم".