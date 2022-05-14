عماد هاشم: حراس المرمى العراقيون أرقام صعبة والخلل يكمن في خط الدفاع

شفق نيوز / كشف الحارس السابق للمنتخب العراقي لكرة القدم عماد هاشم، يوم السبت، عدم وجود أزمة في مركز حراسة المنتخب والأندية العراقية بوجود حراس متميزين، مبيناً أن "الخلل" يكمن في خط الدفاع.

وقال هاشم لوكالة شفق نيوز ان "تواجد حراس المرمى من ذوي الخبرة في الوقت الحالي وأيضا تقديم أكثر من حارس شاب لمستوى جيد خلال ظهورهم في بطولة الدوري الممتاز أسهم بشكل واضح في تعزيز نتائج فرقهم وأعادوا الثقة لهذا المركز المهم".

وأضاف هاشم "لقد كان أغلب حراس الدوري العراقي أرقاماً صعبة داخل التشكيل الأساسي مع فرقهم، ومن أبرزهم حسين علي حارس مرمى أربيل، ودولفان مهدي حارس الطلبة إضافة لحارس منتخبنا الاولمبي حسن احمد".

أما بخصوص حراس المنتخب الخبرة، أكد الحارس السابق لمنتخب العراق أن "مرمى المنتخب بمأمن ونمتلك حراساً جيدين لا غبار عليهم والعراق يلد باستمرار حراساً لهذا المركز المهم".

وكشف هاشم عن أسماء أبرز الحراس الذين يُعتمد عليهم في الدفاع عن المنتخب الوطني للمرحلة المقبلة والذين وصفهم بـ"حراس الخبرة الذين ظهروا بشكل جيد واداء متصاعد هذا الموسم مع أنديتهم وهم جلال حسن وعلي ياسين من الزوراء ، واحمد باسل مع الشرطة ، ومحمد حميد من الكهرباء ، وفهد طالب حارس الجوية ، فضلاً عن ظهور حارس شاب آخر في القوة الجوية قدم اوراقه لفريقه بشكل جيد هذا الموسم وهو محمد كريم".

وأشار عماد هاشم إلى ان "هذا الكم من مزيج حراس الخبرة والشباب يجعلنا نتفاءل ولا نقلق على هذا المركز الحيوي المهم في منتخبنا الوطني في المرحلة المقبلة".

وأوضح هاشم أن "الخلل لا يوجد في مركز الحراسة لكنه يكمن بخطوط الدفاع لمنتخباتنا وانديتنا منها الجماهيرية وعليه لابد أن تعمل الكوادر الفنية على المنظومة الدفاعية في الاندية والمنتخبات لتكون الخطوط متكاملة وقوية في إبعاد الخطورة عن مرمانا الوطني في أي مواجهة دولية مهما كانت خطورتها".

وكانت انتقادات اعلامية سلبية وجهت صوب حراس مرمى المنتخب والدوري العراقي الممتاز خلال الدوري العراقي الممتاز ومشاركة منتخبنا في تصفيات كأس العالم الأخيرة.