سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

عماد هاشم: أجبرنا جلال حسن على العودة السريعة لعرين الزوراء لعدم امتلاكنا للحراس

Category: ريـاضة

Date: 2021-11-16T09:44:56+0000
عماد هاشم: أجبرنا جلال حسن على العودة السريعة لعرين الزوراء لعدم امتلاكنا للحراس

شفق نيوز/ اكد مدرب فريق نادي الزوراء عماد هاشم ان حارس مرمى منتخبنا الوطني ونادي الزوراء جلال حسن على خطوات قريبة من الشفاء.

وقال هاشم لوكالة شفق نيوز؛ ان "جلال حسن يسابق الزمن ليعود مجددا للذود عن مرمى الزوراء والمنتخب"، مبيناً

انه اجرى عملية جراحية في الإمارات حسب مذكرة التفاهم الصحي الرياضي بين العراق والامارات وكانت العملية ناجحة.

واشار الى انه كان المفروض تماثل جلال للشفاء إلا أن تلكؤ عملية الاستشفاء في الإمارات جعله يتأخر بعض الشيء عن العودة.

وأكد هاشم أن الحارس جلال سيعود اليوم الى الملاعب كبديل كونه جاهزا بنسبة ضئيلة إلا أننا اضطررنا لوضعه ضمن القائمة بسبب عدم امتلاكنا لحراس إذ يمثل علي ياسين المنتخب، بينما تعرض الحارس علاء گاطع لكسر بيده، لافتاً إلى انه سيمنح فرصة ذهبية للحارس محسن سامي وهو لاعب شاب اتمنى ان يقدم افضل ما عنده خلال لقاء اليوم وارجو ان يكون على قدر المسؤولية ويثبت جدارته لاسيما وانا اتوسم به مستقبلا واعدا.

ومضى هاشم إلى القول؛ إن جلال حسن سيكون جاهزا بعد اسبوعين او ثلاثة  للعب بحسب التقارير الطبية.

وانهى الزوراء تحضيراته لمواجهة فريق نوروز اليوم في الجولة التاسعة لدوري الكرة الممتاز والتي يضيفها ملعب كربلاء الدولي في الساعة الثانية والنصف ظهراً.

related

راضي شنيشل: لابد من تغلب الزوراء على زاخو لضمان المركز الثاني

Date: 2021-05-10 10:50:06
راضي شنيشل: لابد من تغلب الزوراء على زاخو لضمان المركز الثاني

النوارس يرمون منديل الدوري العراقي لصالح الصقور وعيونهم على "الكأس"

Date: 2021-06-24 07:17:12
النوارس يرمون منديل الدوري العراقي لصالح الصقور وعيونهم على "الكأس"

بسبب دوري أبطال آسيا.. تغيير موعد لقاء الزوراء والصناعات

Date: 2021-04-08 14:20:34
بسبب دوري أبطال آسيا.. تغيير موعد لقاء الزوراء والصناعات

زاخو يحرج الزوراء على ملعبه ويحقق الفوز بهدف وحيد

Date: 2020-12-29 15:22:11
زاخو يحرج الزوراء على ملعبه ويحقق الفوز بهدف وحيد

مهند عبد الرحيم يقفز بالزوراء إلى المركز الثاني في الدوري الممتاز

Date: 2021-01-22 14:20:36
مهند عبد الرحيم يقفز بالزوراء إلى المركز الثاني في الدوري الممتاز

ادارة الزوراء تنفي اغراءات الشرطة لمحترفها الموريتاني: سيجدد لموسم اخر

Date: 2021-05-18 12:48:47
ادارة الزوراء تنفي اغراءات الشرطة لمحترفها الموريتاني: سيجدد لموسم اخر

صور.. تعادل مثير للزوراء والحدود يفك عقدته

Date: 2020-12-02 15:25:02
صور.. تعادل مثير للزوراء والحدود يفك عقدته

كسر باليد يبعد حارس الزوراء عن الملاعب أربعة أسابيع

Date: 2021-11-11 20:00:00
كسر باليد يبعد حارس الزوراء عن الملاعب أربعة أسابيع