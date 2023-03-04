عماد محمد يكشف عن تشكيلة منتخب الشباب لمواجهة اوزبكستان

شفق نيوز/ كشف المدرب عماد محمد عم تشكيلة منتخب شباب العراق لمواجهة نظيره الاوزبكي التي تجري في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم السبت ضمن الجولة الثانية لمنافسات المجموعة الاولى في نهائيات كأس آسيا دون سن 20 عاماً.

وتألفت التشكيلة من حسين حسن لحراسة المرمى ، ولخط الدفاع كاظم رعد و مسلم موسى وادم طلب و سجاد مهدي وعلي صادق ، ولخط الوسط علي صادق وحيدر عبد الكريم وعبد الرزاق قاسم وعبد القادر ايوب وعلي جاسم ، وللهجوم عبود رباح .