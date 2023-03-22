عماد محمد يكشف عن برنامجه التدريبي استعداداً لمونديال الشباب ويدعو لدعمه حكومياً وشعبياً

شفق نيوز/ دعا مدرب منتخب الشباب لكرة القدم عماد محمد، اليوم الأربعاء، الحكومة والجمهور العراقي لدعم المنتخب في مشواره المقبل بكأس العالم، وفيما لفت الى ضم محترفين جدد لقائمة المنتخب أبرزهم زيدان إقبال، كشف عن مراحل برنامجه التدريبي للمنتخب قبل المشاركة المونديالية .

جاء ذلك في مؤتمر صحفي لمدرب منتخب الشباب عماد محمد الحائز على المركز الثاني في بطولةِ كأس آسيا والمتأهل إلى نهائيات كأس العالم، بحضور رئيس بعثة منتخب الشباب الى أوزبكستان عضو الاتحاد العراقي لكرةِ القدم محمد ناصر، والمدير الإداري للمنتخب نديم كريم والمنسق الإعلامي قحطان المالكي.

وأشاد رئيس بعثة منتخب الشباب محمد ناصر، بالإنجاز الذي تحقق للكرة العراقيّة والتأهل إلى نهائيات كأس العالم المقبلة في إندونيسيا ووصافة كأس آسيا"، كما ثمّن "الانضباط العالي الذي ظهرت عليه بعثةُ منتخب الشباب في أوزبكستان، والدور الكبير الذي بذله الجميع من الجهاز التدريبي والإداري والإعلامي والطبي رغم الضغط الكبير الذي تعرض له المنتخب قُبيل البطولة وفي بدايتها".

كما ثمّن ناصر "الجهود الكبيرة التي بذلها مدرب منتخب الشباب عماد محمد وتحمله الكثير من الضغوطات، وتميزه من خلال تقديمه منتخباً رائعاً ومثابراً".

من جانبه، قال مدرب منتخب الشباب عماد محمد إن "اللاعبين قدموا بطولةً رائعةً رغم قوة المنتخبات المنافسة، إضافةً إلى الضغوطاتِ الكبيرة التي تعرضوا لها قبل وأثناء البطولة". مشيداً بـ"حرص اللاعبين ومثابرتهم داخل وخارج الملعب".

وأشار محمد إلى أن "المرحلة المقبلة مهمة للغاية كون العراق سيكون ممثل العرب في كأس العالم إلى جانب تونس، لذا يجب دعمه بكل وسائل الدعم من قبل الحكومة العراقيّة أولاً، ومن ثم المكتب التنفيذي، والجمهور العراقي والإعلام"، مبينا أن "المرحلة المقبلة ستشهد دعوة أي لاعب داخل العراق أو خارجه يكون مؤهلاً لتحقيق الإضافة لمنتخب الشباب وليس لديَّ خط أحمر تجاه أي لاعب".

من جهته، أكد المدير الإداري لمنتخب الشباب نديم كريم رغبة اللاعبين المحترفين، "زيدان إقبال والاي فاضل والكسندر اوراها، الكبيرة بالانضمام إلى منتخب الشباب في نهائيات كأس العالم".

وأوضح البيان أن "مدرب منتخب الشباب عماد محمد قدم برنامجه التدريبي إلى وسائل الإعلام، حيث ستكون بداية انطلاق التدريبات في الأول من الشهر المقبل إلى الرابع عشر وتتخلله مباراتان، بينما تنطلق المرحلة الثانية من الخامس عشر من الشهر المقبل إلى الخامس من شهر أيار ، وتتخلله معسكر تدريبي في إسبانيا يشمل خوض 4 مباريات مع منتخبات ستشارك في نهائيات كأس العالم المقبلة". ووفق البرنامج فان "المرحلة الثالثة، التي ستنطلق من السابع إلى السادس من شهر أيار ستشمل، استضافة أحد المنتخبات المشاركة في نهائيات كأس العالم، أو خوض مباراتين مع أندية الدوري الممتاز".