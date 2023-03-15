عماد محمد يكشف "سراً" خلف الفوز على اليابان

شفق نيوز/ كشف مدرب منتخب شباب العراق لكرة القدم، عماد محمد، يوم الأربعاء، أنه رصد تكتيكاً كرره مدرب المنتخب الياباني ولم ينتبه له الإعلام، معتبراً فوز "أسود الرافدين" على "الساموراي الياباني" تحقق نتيجة جهود الجميع.

وقال محمد في المؤتمر الصحفي عقب مباراته مع اليابان، وتابعته وكالة شفق نيوز "راقبنا أداء المنتخب الياباني في البطولة الذي اعتمد تغيير اللاعبين في كل مباراة يخوضها وهذا الموضوع لم ينتبه له الإعلام".

وأضاف "نحن أيضاً أجرينا تغيير 2 إلى 3 لاعبين في التشكيلة الأساسية بحسب المباريات وطبيعتها"، مشيراً إلى أن "مدرب اليابان فكر بقوتنا وأراد أن يمنح الراحة للاعبين المتميزين الذين لديه لأنه توقع استمرار المباراة إلى أكثر من 120 دقيقة".

وتابع محمد "حصدنا ثمار بطولة آسيا بالوصول إلى المباراة النهائية ونجحنا في إسعاد جماهيرنا وشعبنا العراقي"، مضيفاً "أود انتهاز الفرصة وأن أوجه الشكر إلى جميع الكوادر التي معي هنا في أوزباكستان".

وأكد مدرب المنتخب "نمتلك عدة لاعبين مميزين في دكة الاحتياط ولدينا لاعبين مميزين أيضاً بالركلات الترجيح".

وأعرب عن سروره البالغ بالانتقال إلى نهائي بطولةِ كأس آسيا للشباب، وقال "من واجبنا دائماً أن نجع العراقيين سعداء".

وأضاف "أقدم الشكر والإعجاب بالمنتخب الياباني، فمن باب الإنصاف أن أشيد بقدرات هذا المنتخب، كما أشيد بمنتخبنا الذي قدّم مباراة تاريخية، وإن مدرب المنتخب الياباني قاد المباراةَ بشكلٍ جيد، كما أبارك لمنتخبنا، وكما طالبت سابقاً بالصبر على المنتخب، فالفئات العمريّة تحتاج للكثير من العمل، تعرضت إلى كثير من الانتقادات وجميعها محترمة، بغض النظر عن الوصول للمباراة النهائية فما زلنا في البطولة، البطولة صعبة، المنتخب القادم من أوزبكستان وكوريا، ومن المؤكد سيكون بجودة المنتخب الياباني".

وأردف بالقول "جميع المباريات اعتمدت على اللاعب الأساسي، بل اللاعبين البدلاء أيضاً، والدليل دخول لاعب في الدقيقة 118 وسدد التسديدة الأولى من الركلات الترجيحية، كذلك من دخل في الشوط الثاني".

وتمنى محمد أن "يحظى المنتخب بالدعم الحكومي كما حصل مع المنتخبات الأخرى، هؤلاء الأبطال يستحقون الدعم المادي والدعم والحكومي، كونهم تأهلوا إلى كأس العالم، وكذلك إلى نهائي كأس آسيا، وهذا إنجاز استثنائي".

من جانبه، عبّر الأفضل في المباراة بحسب الاتحاد الآسيوي، كابتن منتخب الشباب عبد الرزاق قاسم، عن فرحته الغامرة بالفوز والتأهل إلى نهائي كأس آسيا.

وقدّم قاسم الشكرَ لجميع من دعم المنتخب وخصوصاً الجهاز التدريبي والإداري والإعلامي واللاعبين، وكذلك للجمهور العراقي ولجميع من دعم هذا المنتخب.

وأوضح قاسم "اختياري الأفضل لمباراتين هو نتاج الأداء الجماعي وليس بجهد شخصي فقط من قبلي، وذلك بعد أن طبقنا الواجبات التي أناطها المدرب بنا".

وقال "طموحنا كان التأهل للنهائي وبالفعل نجحنا بذلك، والآن نفكر بإحراز اللقب".

وتأهل منتخب شباب العراق على حساب نظيره الياباني، يوم الأربعاء، في الدور نصف النهائي لبطولة كأس آسيا دون سن 20 عاماً الجارية في اوزبكستان.

وسجل منتخب العراق هدفه في الدقيقة الـ12 عبر اللاعب علي جاسم، وسجل اليابان هدف التعادل قبل نهاية الوقت الأصلي بسبع دقائق بالدقيقة الـ83 عن طريق تاكاتورا اناجا، لينتهي الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 1-1 وتذهب الى التمديد.

وفي الدقيقة 103 سجل العراق هدفه الثاني عن طريق اللاعب محمد جميل وفي الدقيقة 118 سجل كومتتا هدف التعديل لليابان، لينتهي الشوطان الإضافيان بالتعادل 2-2 وتذهب المباراة لركلات الترجيح لتحسم لصالح المنتخب العراقي بنتيجة 5-3.

وجرت المباراة في تمام الساعة الواحدة ظهر اليوم الأربعاء، بتوقيت العاصمة بغداد ، في ملعب "استاد بار" بإطار منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس آسيا للشباب تحت 20 سنة لعام 2023.