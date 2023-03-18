عماد محمد يكشف تشكيلة منتخب شباب العراق لمباراة نهائي آسيا

شفق نيوز/ كشف مدرب منتخب شباب العراق عماد محمد، عن تشكيلة منتخب شباب العراق الاساسية لكرة القدم في مواجهة نظيره الأوزبكي في المباراة النهائية لبطولة كأس آسيا دون 20 عاماً.

وستجرى المباراة في تمام الساعة الخامسة عصر اليوم السبت، بتوقيت العاصمة بغداد.

وتألفت التشكيلة من حسين حسن لحراسة المرمى وللدفاع سجاد فاضل وكاظم رعد وادم طالب وسجاد مهدي وللوسط علي صادق وعبد الرزاق قاسم وحيدر عبد الكريم وعبد القادر ايوب وعلي جاسم وللهجوم مصطفى قابيل.