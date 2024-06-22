عماد محمد يغيب عن منتخب الشباب في غرب آسيا ومساعده يتولى المهمة

شفق نيوز/ كشف المدير الاداري للمنتخب العراقي للشباب نديم كريم، يوم السبت، عن عدم تمكن المدرب الأول لمنتخب الشباب عماد محمد، من قيادة الفريق في بطولة غرب آسيا، وسيقوم بالمهمة مساعده حيدر جبار.

وقال كريم، لوكالة شفق نيوز إن "المدرب الأول عماد محمد لن يقود المنتخب في بطولة الديار العربية غرب آسيا لمنتخباتِ الشباب التي تستضيفها مدينة الطائف في المملكة العربية السعودية للفترة من 25 من الشهر الجاري ولغاية الخامس من شهر تموز المقبل وتم تكليف مساعده بذلك".

ولفت كريم إلى أن "المدرب عماد محمد لن يقود المنتخب خلال البطولة بسبب عدم انتهاء فترة الإيقاف الدولي ومدتها ستة أشهر"، مبينا ان "الإيقاف بدأ منتصف آذار الماضي".

وأضاف كريم أن "المدرب المساعد حيدر جبار كُلّفَ بقيادة المنتخب العراقي للشباب في بطولة الديار العربية غرب آسيا"، مبينا أن "التسمية مؤقتة لحين اكتمال مدة إيقاف الاتحاد الدولي للمدرب الأساسي عماد محمد".

وأوقعت قرعة بطولة الديار العربية غرب آسيا للشباب التي ستقام منافساتها في ملعبي مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف، ونادي عكاظ للفترة من 25 حزيران الجاري حتى الخامس من شهر تموز المقبل في السعودية منتخب شباب العراق دون 19 عاماً.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم، إيقاف مدرب المنتخب العراقي للشباب عماد محمد وحرمانه من التدريب لمدة ستة أشهر بسبب توجيه إهانات إلى مقدمة برامج في وقت سابق.

وأعلن الجهاز الفني لمنتخب الشباب عن قائمة المنتخب المشارك في البطولة والتي ضمت (26) لاعباً هم كل من: منير أمير أحمد، وسام علي حميد، ليث ساجد قاسم، محمد غالب طالب، موسى علاء كاظم، علي كريم عبد، حسين فاهم عدنان، مسلم موسى فياض، مقتدى سعد عبد زيد، سجاد حسين عبد الله، ليث ضياء محمود، علي مخلد علي، أموري فيصل مطشر، سيف فراس كامل، هلكورد قيس، كرار جعفر كاطع، مصطفى نواف زكي، أحمد جاسم لعيبي، سيداد حاجي نوري، محمد باقر وسام، محمد علي وحيد، علي أكبر طاهر، مؤمل محمود ياسر، محمد جميل شناع، بوتان طه كريم، مصطفى قابيل مصطفى.