عماد محمد يعلن قائمة الاولمبي العراقي لبطولة الخليج تحت 23 عاماً

شفق نيوز- بغداد

‏أعلن مدرب المنتخب الأولمبي العراقي عماد محمد، يوم الاثنين، عن قائمة الفريق استعدادا لبطولة الخليج العربي المقررة في قطر مطلع الشهر المقبل .

وتألفت القائمة من كميل سعدي وحسين حسن وليث ساجد لحراسة المرمى واللاعبون كاظم رعد ومسلم موسى وآدم طالب ويوسف الإمام وعباس عدنان وحسين فاهم وسجاد محمد وعباس فاضل وحميد علي وعبد الرزاق قاسم وحيدر عبد الكريم وعباس صادق وعلي مخلد وعلي شاخوان وأموري فيصل وأحمد عايد ومحمد جميل وايمن لؤي ذو الفقار يونس والحسن نعيم ومصطفى نواف .

و‏أوقعت قرعة الاتحاد الخليجي لكرة القدم، المنتخب الأولمبي العراقي في المجموعة الثانية من بطولة كأس الخليج لمنتخبات تحت 23 عاماً.

وأوقعت القرعة العراق في المجموعة B إلى جانب منتخبات الإمارات وعمان واليمن في بطولةِ كأس الخليج لمنتخبات دون 23 عاماً التي تقام بدولة قطر.

وتستضيف العاصمة القطرية الدوحة منافسات البطولة خلال الفترة من 4 إلى 16 كانون الأول/ ديسمبر المقبل، بمشاركة المنتخبات الخليجية التي تستعد لخوض غمار هذه البطولة التي تُعد احدى أهم بطولات الفئات السنية في المنطقة.