عماد محمد يعلن عن تشكيلة منتخب الشباب للقاء الامارات ودياً

شفق نيوز/ أعلن مدرب منتخب شباب العراق عماد محمد، اليوم الثلاثاء، عن تشكيلة منتخب لمواجهة نظيره الإماراتي في المباراة الودية الثانية التي تجمعهما في ملعب دبا الفجيرة.

وتألفت التشكيلة من وسام علي لحراسة المرمى، ولخط الدفاع محمد غالب وحسين فاهم ومحمد جميل وسيداد حاجي وللوسط مؤمل محمود وايمن مصطفى ومسلم موسى وحيدر حمد وكرار جعفر وللهجوم ليث ضياء .

وكان منتخب الشباب العراقي، قد خسر في المواجهة الأولى أمام نظيره الإماراتي السبت الماضي، بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراةِ التي استضافها ملعب دبا الفجيرة في إمارة الفجيرة.