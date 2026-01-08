رسمياً .. تشكيلة الاولمبي العراقي للقاء الصين

شفق نيوز - بغداد

أعلن مدرب المنتخب الأولمبي العراقي عماد محمد، عن تشكيلة المنتخب العراقي تحت 23 سنة لمواجهة منتخب الصين، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات كأس آسيا الجارية حاليا في السعودية.

وتألفت التشكيلة من: ليث المالكي لحراسة المرمى، اضافة الى اللاعبين وهم كل من: يوسف الأمام، وعبد الرزاق قاسم، وحسين فاهم ومحمد جميل، وعباس فاضل، وعلي مخلد وكرار علي، وعلي صادق، وعباس عدنان، وايمن لؤي.

ويلعب العراق ضمن المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات أستراليا والصين وتايلاند.

ويلاقي المنتخب الأولمبي العراقي لكرة القدم نظيره الصيني، مساء اليوم، وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس آسيا تحت 23 سنة.

وتقام مباراة العراق والصين على ملعب الأمير فيصل بن فهد في العاصمة السعودية الرياض، وتنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت العاصمة بغداد.