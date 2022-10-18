عماد محمد يعلن تشكيلة منتخب شباب العراق أمام أستراليا

شفق نيوز/ أعلن مدرب منتخب شباب العراق عماد محمد يوم الثلاثاء، عن تشكيلة منتخبِ الشباب أمام أستراليا في المُباراةِ التي ستقام اليوم في الساعة الرابعة والنصف عصراً ضمن تصفياتِ كأس آسيا للشباب 2022.

وتألفت التشكيلة من حسين حسن ومحسن موسى وكاظم رعد وسجاد فاضل وحيدر عبد الكريم وعبد الرزاق قاسم وعبود رياح وعلي صادق وسجاد مهدي وعباس ماجد ومحمد جميل.

وكان منتخب شباب العراق، قد تمكن الأحد الماضي، من تحقيق الفوز على نظيره الكويتي بهدفين دون رد ضمن الجولة الثانية لمنافسات المجموعة الثامنة من تصفيات كأس آسيا الجارية في الكويت.

ويحتل المنتخب الأسترالي، المركز الأول بالمجموعة الثامنة برصيد ست نقاط، ثم العراق ثانياً بنفس الرصيد لكنه يتخلف عنه بعدد الأهداف.

وتأهلت تسعة منتخبات رسمياً إلى نهائيات كأس آسيا للشباب لكرة القدم تحت 20 عاماً، المقرر إقامتها في أوزبكستان 2023، وذلك بعد تصدرها ترتيب مجموعاتها في التصفيات، فيما يتبقى معرفة نتائج منافسات المجموعة الثامنة التي تم تأجيلها بسبب نقلها من العراق إلى الكويت.

يذكر أن المنتخبات الحاصلة على المركز الثاني في كل مجموعة من المجموعات العشر، تتنافس على خمس بطاقات مخصصة لأفضل الحاصلين على المركز الثاني، وهي التي سيتم حسمها مع نهاية مباريات المجموعة الثامنة.