عماد محمد يعلن تشكيلة المنتخب الأولمبي أمام نظيره العُماني

شفق نيوز - بغداد / الدوحة

أعلن مدرب المنتخب الاولمبي عماد محمد، يوم الأحد، عن التشكيلة الرسمية للمنتخب الاولمبي لمواجهة منتخب سلطنة عُمان في ثاني مبارياته ببطولة كأس الخليج تحت 23 عاماً.

وتألفت التشكيلة من: كميل سعدي لحراسة المرمى، واللاعبين: يوسف الإمام وآدم طالب وعبد الرزاق قاسم وعلي شاخوان وأموري فيصل وعباس فاضل وعلي مخلد وأحمد عايد وسجاد محمد وايمن لؤي .

ويواجه المنتخب الاولمبي العراقي، في وقت لاحق من اليوم منتخب سلطنة عُمان ضمن الجولة الثانية من بطولة كأس الخليج لمنتخبات دون 23 عاماً.

وتقام المباراة عند الساعة الـ 3:00 عصراً بتوقيت العاصمة العراقية بغداد على الملعب الثاني في "أسباير زون" بالعاصمة القطرية الدوحة.

ويلعب الأولمبي العراقي في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات سلطنة عمان والإمارات واليمن. وتُعد البطولة إحدى أهم بطولات الفئات السنية في المنطقة.