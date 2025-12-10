عماد محمد يعلن تشكيلة المنتخب الاولمبي امام الامارات في كاس الخليج

شفق نيوز - بغداد

أعلن مدرب المنتخب الاولمبي عماد محمد، يوم الأربعاء، تشكيلة المنتخب لمواجهة الإمارات ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس الخليج.

وتألفت التشكيلة من: كميل السعدي حراسة المرمى واللاعبون يوسف الأمام وآدم طالب وعبد الرزاق قاسم وأموري فيصل وعباس فاضل وعلي مخلد وأحمد عايد وسجاد محمد وحيدر عبد الكريم وأيمن لؤي .

ويواجه الاولمبي العراقي، نظيره الإماراتي في منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس الخليج تحت 23 عاماً التي تنطلق في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت العاصمة بغداد على ملعب أسباير في الدوحة.

ويعتلي منتخب الامارات صدارة المجموعة الثانية ببطولة كأس الخليج تحت 23 عاماً، برصيد 6 نقاط من فوزين، في حين يحل منتخب العراق وصيفا برصيد 3 نقاط، ومنتخب اليمن بنفس رصيد العراق.

وتستضيف العاصمة القطرية الدوحة منافسات البطولة خلال الفترة من 4 ولغاية 16 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، بمشاركة المنتخبات الخليجية التي تستعد لخوض غمار هذه البطولة التي تُعد إحدى أهم بطولات الفئات السنية في المنطقة.

ويلعب الاولمبي العراق في المجموعة B الى جانب منتخبات الإمارات وعمان واليمن في بطولة كأس الخليج لمنتخبات دون 23 عاماً التي تقام بدولة قطر.