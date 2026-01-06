عماد محمد يعلن استقالته من تدريب المنتخب الأولمبي العراقي

شفق نيوز- بغداد

أعلن مدرب المنتخب العراقي الأولمبي عماد محمد، يوم الثلاثاء، استقالته رسمياً من مهامه عقب نهاية بطولة كأس آسيا، عازياً قراره إلى التدخلات المستمرة في عمله الفني.

وقال عماد محمد، عبر صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، إن هذه التدخلات حالت دون قيامه بمهامه بالشكل الذي يخدم مصلحة المنتخب ويحقق الأهداف المرجوة، مؤكداً أن الاستقالة جاءت بعد انتهاء مشاركته في البطولة القارية.

وكان وفد المنتخب الأولمبي العراقي قد غادر العاصمة بغداد متوجهاً إلى السعودية، للمشاركة في بطولة كأس آسيا التي انطلقت منافساتها اليوم الثلاثاء.

ويشارك المنتخب العراقي الأولمبي في بطولة كأس آسيا تحت 23 عاماً، التي انطلقت في 6 كانون الثاني / يناير 2026، وتقام منافساتها في مدينتي الرياض وجدة، ضمن المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات أستراليا والصين وتايلاند.

ويخوض المنتخب العراقي مبارياته في دور المجموعات أمام الصين في 8 كانون الثاني / يناير، ثم تايلاند في 11 كانون الثاني / يناير، ويختتم مواجهاته بلقاء أستراليا في 14 كانون الثاني / يناير.