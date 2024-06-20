عماد محمد يعلق على مجموعة منتخب شباب العراق ضمن تصفيات كأس آسيا

شفق نيوز/ وصف مدرب منتخب شباب العراق عماد محمد، يوم الخميس، مباريات غرب آسيا التي سيشارك فيها المنتخب الشبابي في شهر حزيران الجاري، والمباريات الودية الاخرى بأنها مرحلة اعداد "جيدة" للاعبي المنتخب قبل الدخول في تصفيات كأس آسيا في أيلول المقبل.

وقال محمد لوكالة شفق نيوز، ان جميع البطولات والمباريات الودية التي نخوضها نعتبرها استعداديةً لبطولة آسيا للشباب المقبلة.

وبين ان بطولة غرب آسيا المقبلة والمباريات التجريبية تضع اللاعبين في وضع الاستعداد، وتزيد من الانسجام قبل الدخول في المنافسات الاسيوية.

وأوقعت قرعة بطولة الديار العربية غرب آسيا للشباب التي ستقام منافساتها في ملعبي مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف، ونادي عكاظ للفترة من 25 حزيران الحالي حتى الخامس من شهر تموز المقبل في السعودية منتخب شباب العراق دون 19 عاماً، في المجموعة الثانية الى جانب منتخبات لبنان والأردن، إضافةً إلى ألبانيا (بصفتها ضيفةً على البطولة).

واشار محمد الى ان المنتخبات التي وضعتها القرعة الاسيوية في مجموعتنا تعتبر حالها حال جميع المنتخبات المشاركة في البطولة.

واوضح اننا نستعد للبطولة من خلال خوض المباريات الودية والمعسكرات، وبطولة غرب اسيا و نحترم كل الفرق التي تواجهنا.

وكانت قرعة تصفيات كأس آسيا لكرة القدم دون 20 عاماً اوقعت منتخب شباب العراق في المجموعة H الى جانب منتخبات تايلاند والفلبين وبروناي ، وستقام تصفيات كأس آسيا في تايلاند للفترة 21 ولغاية 29 من شهر ايلول المقبل.