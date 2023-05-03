عماد محمد يسرد لشفق نيوز تفاصيل استعدادات دخول منافسات كأس العالم

شفق نيوز/ أكد مدرب منتخب شباب العراق لكرة القدم عماد محمد، يوم الأربعاء، أن المنتخب سيكون على مستوى عال ويدخل منافسات كأس العالم "بقوة" اذا اكتمل تواجد لاعبي أندية أوروبا المحترفين بالكامل مع اللاعبين المحليين.

وقال عماد محمد لوكالة شفق نيوز، إن المنتخب سيظهر بشكل أفضل وبقوة في بطولة كأس العالم في حال تفريغ لاعبي المنتخب المحترفين في دول أوروبا، مبينا أن الجهاز الفني بانتظار تفريغهم من قبل أنديتهم الأوروبية في حال تواجد القناعة.

واضاف، لقد تعرفنا على مستوى لاعبينا خلال معسكر إسبانيا سيما بعد خوض لقاءات على مستوى عال مع فرق قوية أبرزها لقاء البرازيل التي انتهت بالتعادل الإيجابي .

واشار محمد الى ان جميع لاعبي المنتخب بدون استثناء سواء الأساسيين أو البدلاء يمتلكون إمكانيات جيدة ولا تختلف مستوياتهم، مبينا ان جميع اللاعبين مقنعين بأدائهم وأنا مطمئن على المنتخب وسيكون أفضل في حال التحاق كل المحترفين الذين نحتاجهم .

واوضح، انه اشرك كل اللاعبين في مباريات المعسكر التدريبي ومنح الفرصة للجميع، وكذلك خاضوا مباريات مشتركة خلال الوحدات التدريبية وكلهم اقنعونا بمستوياتهم الفنية .

وبين، ان المنتخب سيخوض آخر مبارياته في معسكره إسبانيا أمام منتخب جبل طارق اليوم الأربعاء، مؤكدا سأسعى لمنح الفرصة لأغلب اللاعبين خلال لقاء اليوم.

وكان منتخب العراق للشباب قد فاز على فريق ريال بيتيس الإسباني دون 21 عاماً، الاثنين الماضي، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراةِ الودية التي ضيفها ملعب بلمار في مدينة روتا، ضمن استعداداتِه لنهائيات كأس العالم دون 20 عاماً التي من المؤمل أن تنطلق في 20 من شهر أيار الحالي في الأرجنتين.