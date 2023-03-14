عماد محمد يرفع راية التحدي أمام اليابان: لن نكتفي بالتأهل للمونديال بل نريد الآسيوية

شفق نيوز/ أعلن مدرب منتخب الشباب العراقي عماد محمد، اليوم الثلاثاء، سعي الفريق العراقي للفوز بلقب بطولة كأس آسيا بعد تجاوز عقبة نظيره الياباني يوم غد في نصف نهائي البطولة، فيما وعد لاعب المنتخب كاظم رعد بتقديم مباراةٍ كبيرة.

وقال محمد خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراةِ العراق واليابان في نصف نهائي كأس آسيا الذي أقيم في قاعةِ المؤتمرات في ملعبِ بونيودكور "نباركَ للمنتخباتِ المتأهلة في بدايةِ حديثه"، مؤكداً أن "حظوظَ المنتخبات التي تأهلت لنصف نهائي بطولة كأس آسيا دون 20 عاماً متساويةٌ، فجميع المنتخبات لديها الطموح نفسه للتأهل إلى نهائي كأس آسيا، وتمتلك إمكانياتٍ جيدة".

وبيّن محمد "لم نأتِ إلى البطولةِ لكي نتأهل فقط إلى نهائيات كأس العالم، بل للظفر بلقبِ البطولة، وهذا لا يأتي إلا بالتغلبِ على اليابان في مباراةِ الغد ومن ثم ما نفعله ونبذله من مجهوداتٍ في المباراة النهائية"، مبينا ان "خصمنا لمباراة الغد منتخبٌ ممتاز، يلعب كرةً حديثةً، ومنتخبنا قادرٌ على تجاوزه، وكل المعطيات والتغييرات وارد في مباراة الغد، سنلعب فيها تكتيكياً يناسبُ أداءَ المنتخب الذي سنلاقيه".

وأوضح محمد" لدينا في العراق خامات جيدة، ودليلُ ذلك وجودنا في كأس العالم المقبلة، وهذا يعطي دافعاً كبيراً لتطوير الكرة العراقية، وسيمنح اللاعبين صفةً وصبغةً عالمية.

وحول سؤالٍ لأحد الصحفيين عن ذكرى جميلةٍ يحتفظ بها عماد محمد عندما كان لاعباً وسجل هدفين في بطولةِ كأس آسيا عام 2000 في مرمى اليابان، أكد محمد أن "اليابان تطورت زمنياً بشكلٍ كبيرٍ على جميع الأصعدة، وتلك الذكريات تمثل بالنسبة لي حافزاً سننقله للاعبين".

في المقابل عبّر لاعب منتخب الشباب "كاظم رعد" الذي تواجد بجوار مدرب منتخب الشباب في المؤتمر الصحفي: نملك كمجموعةٍ إرادةً وإصراراً وطموحاً على تجاوز المنتخب الياباني في مباراةِ الغد، ونطمح إلى الوصول إلى المباراةِ النهائية والفوز بالكأس"، مبينا أننا "سنلعب من أجل الفوز فقط في مباراةِ الغد وكذلك الفوز بلقب البطولة".

رعد بيّن "ينتاب جميع اللاعبين شعورٌ جميل، خصوصاً بعد ضمان تأهلنا إلى كأس العالم، طموحنا أصبح الحصولَ على كأس البطولة بعد الدفعةِ المعنويّة التي حصلنا عليها بعد الفوز على إيران، لكن هذا لا يأتي إلا ببذل جهدٍ مضاعفٍ في مباراة الغد".

وأضاف اللاعب أن "اليابان منتخبٌ محترمٌ، واستعداداتنا لهذه المباراة جيدة، خصوصا أن الفريق الياباني لم يخسر، لذا نعد الجميع بتقديم مباراةٍ كبيرة".