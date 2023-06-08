عماد محمد يترقب مصيره بعد الخروج من كأس العالم

شفق نيوز/ قال مدرب منتخب شباب العراق لكرة القدم، عماد محمد، يوم الخميس، إن عقده مع الاتحاد في قيادة المنتخب مستمر لمدة عام واحد فقط، وهو قابل للتجديد أو فسخه.

وأشار محمد، خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، إلى أن مصيره ومصير الجهاز الفني لمنتخب الشباب، بيد المكتب التنفيذي لاتحاد الكرة، وهو من يقرر".

وأضاف: "في حال كان القرار باستمرارنا ستكون هناك جلسة للتفاوض بين الطرفين، أما إذا كان القرار هو فسخ العقد فهذا أمر خاص بقناعة القائمين على الاتحاد".

ولفت محمد، إلى أنه في جميع الأحوال راضٍ عن عمله خلال الفترة الماضية، مؤكداً أنه عمل بجد وإخلاص لخدمة منتخب الشباب في جميع المحافل التي شارك بها".

وخلص مدرب منتخب شباب العراق، إلى القول "في حال إلغاء عقدنا فسنذهب ويأتي غيرنا ونتمنى له التوفيق بمهمته في قيادة المنتخب".

وكان منتخب شباب العراق لكرة القدم، قد خرج من نهائيات كأس العالم 2023 للشباب، بخسارتين أمام الأوروغواي وتونس، وتعادل مع إنكلترا.