عماد محمد يبدي موقفه من عودة أستراليا ويؤكد: ذاهبون لأجل التأهل

شفق نيوز / أبدى مدرب منتخب شباب العراق، عماد محمد، يوم الأربعاء، رأيه من موافقة الاتحاد الآسيوي بعودة المنتخب الأسترالي لدائرة التنافس للمجموعة الثامنة بتصفيات آسيا، بعد انسحابه، معترضاً على إقامة التصفيات في البصرة.

وقال محمد، لوكالة شفق نيوز، إن "عودة منتخب أستراليا بعد قرار انسحابه السابق، ستصعب حظوظ المنتخبات المشاركة في المجموعة"، لافتاً إلى أن "منتخب العراق رغم صعوبة المجموعة لوجود فرق قوية مثل أستراليا والكويت والهند، إلا أننا ذاهبون لأجل التأهل، وجهدنا مضاعف من أجل تحقيق نتائج طيبة في البطولة".

وأضاف: "كنا نمني النفس أن تقام المنافسات في العراق، ونخوض مبارياتنا في البصرة بين جمهورنا، إلا أن ذلك لم يتحقق للأسف"، مشيراً إلى أن "نقل المنافسات وعودة أستراليا، ستجعل المنتخب أكثر إصراراً وعزيمة لحسم التأهل لصالحه وإسعاد الجمهور العراقي الوفي".

وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، قد أبرق رسالة إلى اتحادِ الكرة العراقي يبلغه فيها قراره بعودة منتخب أستراليا إلى المجموعة الثامنة من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا للشباب، والتي تضم منتخباتَ العراق والكويت والهند.

وأكد الاتحاد الآسيوي، موافقته على طلبِ أستراليا بالعودةِ لخوضِ مباريات التصفيات، بعد أن تم رفعُ الطلب الأسترالي إلى لجنةِ المسابقات في الاتحادِ الآسيويّ والتي وافقت بدورها على عودةِ المنتخب الأسترالي وفق المادتين 6.2 و61.1 من لوائح المنافسة.