عماد محمد: وصولنا المتأخر خارج إرادتنا ونأمل التحاق بقية اللاعبين

شفق نيوز- الرياض

أكد مدرب المنتخب الأولمبي العراقي عماد محمد، اليوم الأربعاء، أن تأخر وصول وفد المنتخب إلى العاصمة السعودية الرياض كان خارجاً عن إرادته، معرباً عن أمله بالتحاق بقية اللاعبين خلال الساعات المقبلة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الخاص بافتتاح مباريات المنتخب الأولمبي العراقي في نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً، والذي عُقد قبل مواجهة منتخب الصين يوم غدٍ الخميس، بحضور عبد الرزاق قاسم كابتن المنتخب.

وأوضح محمد، رداً على أسئلة الصحفيين بشأن أسباب تأخر الوصول، أن السبب يعود إلى تعذر التحاق عدد من اللاعبين في الموعد المحدد لارتباطهم مع أنديتهم في الدوري المحلي، فضلاً عن امتناع بعض الأندية عن تفريغ لاعبيها للمشاركة في البطولة، الأمر الذي أجبر الجهاز الفني على تغيير القائمة وإضافة عدد من اللاعبين الذين كانوا خارج قائمة الـ23.

وأضاف أنه يشكر جميع الأندية التي تعاونت مع المنتخب وأرسلت لاعبيها لتمثيل المنتخب في هذه المهمة الوطنية.

وبيّن مدرب المنتخب الأولمبي أن هناك تدخلات من قبل بعض الأندية في عمله، تمثلت بمحاولات فرض لاعبين على المنتخب رغم عدم وجودهم في القائمة النهائية المرسلة إلى الاتحاد الآسيوي، معتبراً أن ذلك لا يعكس روح التعاون المعهودة في المنتخبات الوطنية.

وأشار محمد إلى أن الاتحاد ما زال يعمل على تفريغ والتحاق اللاعبين بوفد المنتخب خلال الساعات المقبلة، من أجل إكمال القائمة، لافتاً إلى أن المنتخب وصل إلى الرياض بـ20 لاعباً فقط، وأن أكثر من 14 لاعباً منهم من مواليد 2005، ويحق لهم المشاركة في البطولة المقبلة المؤهلة إلى أولمبياد لوس أنجلوس، بما يتيح الاستفادة منهم واكتساب الخبرة اللازمة في مثل هذه البطولات.