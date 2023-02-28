عماد محمد: هدفنا التأهل إلى نهائيات كأس العالم للشباب

شفق نيوز/ أكد مدربُ منتخب الشباب العراقي "عماد محمد" ثقته التامةِ بلاعبيه في تحقيق نتيجةٍ إيجابيةٍ في مباراتهم أمام إندونيسيا في افتتاح منافساتِ المجموعة الأولى بنهائياتِ كأس آسيا دون 20 عاماً، والتي تجري يوم غدٍ الأربعاء.

وقال مدربُ منتخب الشباب "عماد محمد" في المؤتمر الصحفي الذي أقيمَ اليوم الثلاثاء في القاعةِ الفرعيّة لملعب بونيودكور، والذي يسبق انطلاقةَ البطولة وتابعته وكالة شفق نيوز؛ إن "المباراة الأولى تعدُّ علامةَ الارتكاز لكل المنتخباتِ في هذهِ البطولة، لذا نسعى لتحقيق نتيجةٍ إيجابيّة".

وأضاف محمد؛ أن "مجموعتنا صعبةٌ وليس كما يتصورها البعض، لكننا في المقابل نملك معلوماتٍ كاملةً عن جميع المنتخبات، وإندونيسيا من المنتخباتِ المتطورة".

وأوضحَ مدرب منتخب الشباب؛ أن "لدينا خمسةٌ إلى ستة لاعبين في أوروبا رفضت أنديتهم أن تمنحهم التفريغ، وأتمنى من الاتحاد الآسيويّ مستقبلاً أن يغيرَ نظامه بهذا الجانب"، معربا عن أمله بأن "تقام مباريات كأس شباب آسيا في أيام الفيفا".

وتابع أن "طموحنا بكل تأكيدٍ هو الوصول إلى نهائياتِ كأس العالم، وستكون من أولوياتنا".

وبيّن محمد: أن "العراق سبقَ أن أحرزَ البطولةَ خمس مرات، ومن حُسن الحظ عندما كنت لاعباً أحرزنا البطولة، وأتمنى أن أحرزها مدربا".

وطالب مدربُ منتخب الشباب "العراقيين جميعاً بدعم اللاعبين في هذه الفترةِ الحساسة، والثقة بقدراتِ اللاعبين الموجودين، خصوصاً أن هذه البطولة للفئاتِ العمريّة، ولا يجب تحميل اللاعبين أكثر من طاقتهم".