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عماد محمد: نقل تصفيات آسيا من البصرة طبيعي وسنلعب بقوة أكبر

Category: ريـاضة

Date: 2022-09-02T07:42:18+0000
عماد محمد: نقل تصفيات آسيا من البصرة طبيعي وسنلعب بقوة أكبر

شفق نيوز / عدَّ مدرب منتخب شباب العراق لكرة القدم، عماد محمد، يوم الجمعة، قرار الاتحاد الآسيوي الأخير القاضي بسحب استضافة العراق للمجموعة السادسة لنهائيات كأس آسيا للشباب التي تضم العراق والهند والكويت وأستراليا من البصرة إلى بلد آخر "أمراً طبيعيا".

وقال محمد، لوكالة شفق نيوز، إن "الأمر طبيعياً بالنسبة لنا و للاعبي فريقنا، فنحنُ نلعب في أي مكان ولدينا ثقة عالية بلاعبينا"، مضيفاً أن "قرار نقل المنافسات لا يؤثر على المنتخب".

وأضاف، أنه "رغم أننا كنا نمنّي النفس للعب في بلدنا وتحديداً في البصرة العزيزة، لكن نقل البطولة منها لن يقلل من عزيمتنا ولا يحبط معنوياتنا بل سنؤكد أننا قادرون على اللعب في أي مكان" .

وكان من المقرر أن تُقام تصفيات المجموعة السادسة في البصرة للمدة ما بين 14 - 18 أيلول الجاري، ويلعب المنتخب العراقي الى جانب منتخبي الكويت والهند بعدما اعتذرت أستراليا عن المشاركة.

لكن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، قرر أمس الخميس، نقل التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا للشباب من البصرة إلى بلد آخر يحتمل أن يكون الكويت، بسبب الأوضاع الأمنية التي شهدتها البصرة أول أمس.

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