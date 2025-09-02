عماد محمد: نثق بقدرات لاعبينا ونحترم جميع المنتخبات

شفق نيوز- بغداد

أقيم يوم الثلاثاء في قاعةِ المؤتمرات الصحفيّة Fairfield في العاصمةِ الكمبودية بنوم بنه، المؤتمرُ الصحفيّ لمدربي المنتخبات المشاركة ضمن المجموعة السابعة في تصفيات كأس آسيا (دون 23 عاماً).

وقال مدربُ منتخب العراق الأولمبي عماد محمد، في المؤتمر الصحفي: "إننا نثق بقدرات لاعبينا، ونحترم جميع المنتخبات المشاركة في التصفيات، واحترام تلك المنتخبات هو مصدر قوة بالنسبة لنا، فكل منتخب له طريقة لعب وخصوصية".

وأضاف محمد: "مباراتنا الأولى أمام باكستان يوم غد مهمة كونها تمثل لمنتخبنا بوابة للدخول بقوة في التصفيات، ونطمح للحصول على تسع نقاط من تلك المجموعة لكي نبتعد عن حسابات المركز الثاني، ونتأهل بشكل مباشر لنهائيات البطولة".

ورداً على سؤال أحد الصحفيين الكمبوديين حول مدى تأثر المنتخب العراقي بالطقس الحار والرطب في كمبوديا، أجاب مدرب المنتخب: "استعددنا بشكل جيد في معسكر تدريبي قبل المجيء إلى كمبوديا في ماليزيا لعدة أيام، وكان معسكراً مفيداً، ورغم تأخر التحاق عدد من اللاعبين الأساسيين في هذا المعسكر، لكن في النهاية الطقس سيكون مؤثراً على جميع المنتخبات وليس فقط منتخبنا".

وبحسب محمد، فإن العراق يسعى دائماً لإسعاد جماهيره التي تعد مصدر قوة ودعم لكل المنتخبات ومن بينها المنتخب الأولمبي.

من جانبه، ذكر لاعب المنتخب الأولمبي كاظم رعد، الذي رافق المدرب عماد محمد في المؤتمر الصحفي، أن التصفيات تمثل انطلاقة مهمة لجيل جديد للكرة العراقية".

وتابع رعد: "احترام الخصم سيكون عاملا إيجابيا لتحقيق الانتصار في المباريات التي سيخوضها منتخبنا في تلك التصفيات".

وستقام المباراة في الملعب الأولمبي في العاصمة الكمبودية بنوم بنه عند الساعة الرابعة عصراً بتوقيت بنوم بنه، الساعة 12:00 ظهراً بتوقيت بغداد، تعقبها مباراة كمبوديا وسلطنة عُمان عند الساعة الثامنة بتوقيت كمبوديا.