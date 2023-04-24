عماد محمد: مجموعتنا صعبة في كأس العالم ومصير زيدان إقبال مجهول

شفق نيوز/ كشف مدرب المنتخب العراقي للشباب، اليوم الاثنين، أن مجموعة العراق في كأس العالم صعبة وتمثل فرقاً متسيدة في قاراتها، فيما بيّن أن مصير لاعب مانشستر يونايتد زيدان إقبال لا زال مجهولا في الانضمام للمنتخب.

وقال مدرب منتخب العراق للشباب عماد محمد في حديث لوكالة شفق نيوز إن "القرعة أوقعت المنتخب العراقي في مجموعة صعبة"، مبينا بالقول "لابد أن نكون أقوياء ونحن نواجه في كأس العالم مدارس مختلفة من القارات الأربع (أوروبا، وأفريقيا وأمريكا الجنوبية".

وأضاف محمد أن "منتخبات إنكلترا، وأوروغواي، وتونس كلها فرق قوية ولابد ان نكون منافسين حقيقيين لها لا سيما ونحن نمتلك لاعبين على مستوى عال"، لافتا الى ان "التوقعات صعبة في مجموعتنا الخامسة، لاسيما ان الفرق الاربعة قوية ومتسيدة قاراتها وقد جاءت من اجل التنافس وتقديم مستويات جيدة في اكبر بطولة كروية في العالم للشباب".

وأوضح مدرب منتخب الشباب بشأن محترف مانشستر يونايتد زيدان إقبال، أن "مصيره في التواجد مع المنتخب من عدمه مجهول"، مبيناً ان "الاتحاد العراقي يواصل اتصالاته لتأمين تواجده ونأمل ان يكون ضمن قائمة المنتخب النهائية".

وبيّن محمد انه "اختار قائمة بأسماء خمسين لاعبا سترسل للاتحاد الدولي، اليوم، ويحق لهذه الأسماء المشاركة في بطولة كأس العالم للشباب المقررة في الأرجنتين الشهر المقبل، على ان تقدم قائمة الأسماء النهائية للاتحاد الدولي وعددهم 21 لاعبا في العاشر من ايار المقبل لاعتمادها رسميا ضمن المنتخب العراقي المشارك بكأس العالم".

ويواصل منتخب العراق للشباب تدريباته في معسكره المقام في إسبانيا حالياً استعداداً للمشاركة في نهائيات كأس العالم دون 20 عاماً المقررة في الارجنتين يوم 20 من ايار المقبل.