عماد محمد: مباراة البرازيل كانت محكاً حقيقياً وقدمنا أداءً ممتازاً رغم الأخطاء

شفق نيوز/ قال مدرب منتخب شباب العراق عماد محمد، إن المنتخب قدم اداءً وصفه بالممتاز خلال تعادله ودياً بهدف لمثله أمام منتخب البرازيل، لكنه أشر الوقوع بالأخطاء.

وقال محمد خلال مؤتمر عقب نهاية اللقاء، إن "مباراة اليوم كانت محكاً حقيقياً لمنتخبنا بغض النظر عن النتيجةِ الإيجابيّة التي تحققت والتي قدّم فيها منتخبنا أداءً ممتازاً رغم بعض الأخطاء التي ارتكبت في المباراةِ من قبل منتخبنا، وهذا طبيعي أمام منتخبٍ عالمي مثل البرازيل".

وأضاف محمد: أثبت منتخبنا شخصيته اليوم أمام منتخبٍ مرشحٍ بقوة للفوز بكأس العالم للشباب المقبلة، ففي الشوط الأول قدمنا أداءً مميزاً في الجانبِ الهجوميّ وكذلك الدفاعي رغم بعض الأخطاء التي شخصناها وحاولنا تجاوزها.

وتابع قائلاً، في الشوط الثاني أدخل المنافس لاعبين على مستوى عالٍ أيضا غيّروا من الأداء العامّ للبرازيل، ورغم عدم طلبي من اللاعبين العودة للخلفِ في الشوط الثاني، إلا أنهم عادوا، ما سمح للمنتخبِ البرازيلي بالسيطرةِ على الشوط الثاني، وقد يعودُ ما حصلَ إلى الجانب النفسيّ والجوانب التي قد يتأثر بها اللاعب العراقيّ والعربي بشكلٍ عامٍ عندما يلاقي منتخباتٍ عالمية كبيرة، ومنها البرازيل، بالإضافةِ إلى مواجهة الدومنيكان المنتخب المتأهل أيضا لكأس العالم والتي انتهت عراقيةً بثلاثة أهداف مقابل هدفين.