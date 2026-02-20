عماد محمد: لم أتعرض لأي تدخل في عملي الفني كمدرب للمنتخب الأولمبي

شفق نيوز- بغداد

أكد مدرب المنتخب الأولمبي العراقي، عماد محمد، يوم الجمعة، أنه لم يتعرض لأي تدخلات في مهامه كمدرب.

وقال محمد لوكالة شفق نيوز، إنه "لم أسمح بأي تدخل في عملي الفني كمدرب، وقد حدث مرة تدخلا بسيطا من بعض الأندية قبل بطولة آسيا، وقدمت استقالتي في حينها وتم رفضها من قبل الاتحاد".

ومن جانب آخر، بين محمد أن "مدرب المنتخب العراقي السابق، خيسوس كاساس، وبعد إخفاقه وخروجه من تدريب المنتخب، بدأ يدلي بتصريحات تشير إلى تدخل رئيس الاتحاد عدنان درجال، وهنا اطرح تساؤلا، كيف يمكن لأي مدرب أن يبقى بموقعه ويقبل بوجود تدخلان في عمله الفني؟".

وكان المدرب الاسباني السابق للمنتخب العراقي خيسوس كاساس، تحدث بلقاء متلفز عن وقائع "صادمة"، تتعلق بكواليس التحضيرات الفنية قبل خوض عدد من المباريات المهمة، متحدثاً عن تدخلات رئيس الاتحاد عدنان درجال في الجوانب الفنية ومواقف تكتيكية أخرى داخل منظومة المنتخب انذاك .