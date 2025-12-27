عماد محمد: لاعبو الخليج سيقودون الأولمبي العراقي في كأس آسيا

شفق نيوز- بغداد

أكد عماد محمد، مدرب المنتخب الأولمبي العراقي، اليوم السبت، أن اللاعبين الذين مثلوا المنتخب الأولمبي في بطولة الخليج سيواصلون تمثيل المنتخب العراقي في بطولة كأس آسيا المقررة إقامتها في السعودية مطلع العام المقبل.

وقال محمد خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم، وتابعته وكالة شفق نيوز، إن عدداً من الأندية التي يحترف فيها اللاعبون العراقيون رفضت تفريغ لاعبيها، نظراً لأن البطولة تقام خارج أيام الفيفا، الأمر الذي حال دون استدعاء بعض الأسماء.

وأوضح أن اللاعبين علي جاسم وزيدان قبال ويوسف الأمين ومنتظر الماجد وماركو فرح سيكونون خارج حسابات الجهاز الفني بعد رفض أنديتهم السماح لهم بالمشاركة، مؤكداً انضمام اللاعب ألكسندر أوراها إلى صفوف المنتخب بعد موافقة ناديه على تفريغه قبل يوم واحد.

وأشار محمد، إلى أن الأندية التي تضم اللاعبين المحترفين انقسمت إلى قسمين، قسم رفض تفريغ اللاعبين، وقسم آخر قليل أبدى تعاونه ووافق على مشاركتهم مع المنتخب.

بينما أعلن مدرب المنتخب الأولمبي لكرة القدم، القائمة الرسمية لمنتخبنا الأولمبي المشاركة في نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً في السعودية مطلع العام المقبل، وجاءت كالاتي:

حراسة المرمى: كميل سعدي، حسين حسن، ووسام علي.

اللاعبون: كاظم رعد، مسلم موسى، آدم طالب، يوسف الأمام، عباس عدنان، حسين فاهم، سجاد محمد، عباس فاضل، حميد علي، عبد الرزاق قاسم، حيدر عبد الكريم، علي صادق، علي مخلد، ياسر وسام، أموري فيصل، أحمد عايد، محمد جميل، أيمن لؤي، مصطفى قابيل، مصطفى نواف.