عماد محمد: قطعنا شوطاً كبيراً في التأهل إلى نهائيات كأس آسيا

شفق نيوز / عبّرَ مدربُ منتخب الشَباب العراقي لكرة القدم، عماد محمد، مساء الأحد، عن سعادته بتحقيقِ النقاط الثلاث مباراةِ التي انتهت بهدفين مقابل لا شيء أمام المنتخب الكويتي.

ورأى محمد، خلال المُؤتمرِ الصحفيّ الذي أعقب مباراةِ العراق والكويت، أن "المنتخبَ الكويتيّ لعبَ بأسلوبٍ قتاليّ داخل المَلعبِ، لكن فريقه امتص ذلك بتكتيكٍ يلائمُ المباراةَ، ونجح بذلك من خلال سيطرته على المباراةِ"، مردفاً بالقول: "كنت أتمنى زيادةَ غلة الأهداف بعد إجراءِ تغييراتٍ عدة في الشوطِ الثاني".

وأضاف أن "هذا الفوز حققَ دفعةً معنويةً للفريق ونافس فيها على التأهلِ مع أستراليا التي يتقاسمُ الصدارةَ معها"، مشيراً إلى أن "هذا الفوزَ قطع الفريق عبره شوطاً كبيراً لحسم التأهلَ حتى الآن".

وتابع مدرب شباب العراق: "تنتظرنا مباراةٌ فاصِلة أمام أستراليا سنقاتلُ من أجل الفوزِ فيها رغم أننا بحاجةٍ إلى تعادلٍ لنتأهل سويةً برفقة أستراليا عن هذه المَجموعة".

وختمَ عماد محمد، حديثه بالقول: سنستعدُ لمُباراةِ أستراليا بشكلٍ جيدٍ رغم ضيقِ الوقت بين مُباراةٍ وأخرى، وسندرسُ نقاطَ القوة والضعف لديهم رغم قوة المنتخبِ الأسترالي في القارةِ الآسيويّة بشكلٍ عام".

من جانبه، عبّرَ كابتن منتخب الشباب عبد الرزاق قاسم، عن سعادته لتحقيقِ الانتصار في هذه المباراةِ ورسم الفرحةِ على وجوهِ العراقيين.

وأضافَ قاسم، أن "هذه المباراة انتهت، ويجب التفكيرُ في المباراةِ الأخيرة أمام أستراليا التي ستكون نتيجتها الإيجابيّة طريق التأهلِ إلى نهائياتِ كأس آسيا".

يذكرُ أن اللجنةَ المنظمة اختارت كابتن منتخب الشباب عبد الرزاق قاسم أفضل لاعب، وهي الثانية التي يحصلُ عليها لاعبٌ عراقي، حيث حصلَ حيدر عبد الكريم على أفضل لاعبٍ في مباراةِ العراق والهند.

يشارُ إلى أن منتخب الشَباب سيلاقي في مباراته الأخيرة نظيره الأستراليّ في اختتامِ تصفياتِ كأس آسيا للشبابِ للمجموعةِ الثامنة، ويتقاسمُ المنتخبان العراقي والأسترالي صدارة المجموعة بست نقاطٍ لكل منتخب.