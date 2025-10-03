عماد محمد عن قرعة كأس آسيا: مجموعة العراق صعبة ولدينا الخطة المناسبة

شفق نيوز- بغداد

علق عماد محمد، مدرب منتخب العراق الأولمبي، يوم الجمعة، على إعلان مجموعة العراق في نهائيات كأس آسيا دون 23 عاماً، والتي ستقام في السعودية من السادس وحتى الخامس والعشرين من كانون الثاني من العام 2026.

وقال محمد، لوكالة شفق نيوز، إن "مجموعة العراق التي تضم أستراليا والصين وتايلاند متوازنة من حيث الأسماء، لكنها صعبة نسبياً وتحتاج الى تحضيرات خاصة".

وأضاف أن "الجهاز الفني سيعمل على وضع برنامج متكامل لإعداد المنتخب لهذه البطولة الاسيوية المهمة بغية الظهور بمستوى جيد في المنافسات القارية المقررة في السعودية مطلع العام المقبل".

كما أشار محمد، إلى أن الطاقم التدريبي سيقوم بمتابعة المنتخبات المنافسة في المجموعة، وتحليل مستوياتها بهدف وضع منهج دقيق يضمن افضل جاهزية قبل انطلاق البطولة المقبلة.

وأقيمت القرعة لـ 16 منتخباً مشاركاً قسمت لأربع مجموعات في النسخة السابعة من البطولة، والمقرر إقامتها بمدينتي الرياض وجدة في السابع من شهر كانون الثاني من العام المقبل 2026.

وحلت السعودية الدولة المستضيفة على رأس المجموعة الأولى وجاء معها كل من فيتنام والأردن وقرغيزستان، فيما ضمت المجموعة الثانية كل من اليابان وقطر والإمارات وسوريا.

وضمت المجموعة الثالثة منتخبات أوزباكستان وكوريا الجنوبية وإيران ولبنان، فيما حلت منتخبات العراق وأستراليا وتايلاند والصين ضمن المجموعة الرابعة.

ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى الأدوار الإقصائية، على أن يُقام النهائي يوم 25 كانون الثاني عام 2026.