عماد محمد عن دعوة ابنه لمنتخب الشباب: يمتلك الموهبة ولا أغامر بسمعتي التدريبية

شفق نيوز/ بين مدرب منتخب شباب العراق عماد محمد، أن دعوته لنجله محمد عماد لقائمة المنتخب العراقي للشباب لم تكن من باب مجاملة لكونه ولده بل العكس تماماً، لافتا الى انه وجد فيه مواصفات اللاعب الواعد والذي يستفيد منه المنتخب في المرحلة المقبلة.

وقال عماد محمد لوكالة شفق نيوز؛ "انني لا أغامر بسمعتي التدريبية في دعوة لاعبين مقربين مني او ضمهم للمنتخب بتأثيرات أو توصيات او مجاملات مقربين فالجميع يعرف من انا ومدى حرصي لبناء منتخب شباب على مستوى عال يكون أساس لبناء منتخب مستقبلي خدمة للكرة العراقية".

وأضاف؛ ان "ولدي محمد يمتلك مواصفات جيدة والقاصي والداني يعلم ذلك فهو يعد من بين أبرز لاعبي شباب نادي الزوراء منذ سنتين وقدم مستويات ملفتة بشهادة من مدربه والمتابعين من أصحاب الشأن الكروي".

واوضح ان "محمد يختلف عن أسلوبه تماما فهو يلعب بمركز الارتكاز ويلعب بقدمه اليسار وطوله يصل إلى متر وتسعين سنتمترا"، متوقعا ان "يكون لاعبا جيدا وفي المستقبل سيخدم الكرة العراقية".

وكان مدرب منتخب الشباب "عماد محمد" استدعى (39) لاعباً للالتحاق بتدريباتِ المنتخب كقائمة اولية استعداداً لنهائيات آسيا، وضمت القائمة كلاً من:

حسين حسن ومحمد قاسم (الكرخ)، كاظم رعد وعبد الله محمد ومصطفى باسم (القوة الجوية)، سجاد محمد مهدي، وعباس فاضل، وحسين كاظم (نفط ميسان)، حيدر عبد الكريم، وعلي صادق، وسجاد محمد فاضل، ومؤمل علي، ومثنى طاهر ، محمد عماد محمد (الزوراء)، عبد الرزاق قاسم وحسين صادق وعباس كريم (الشرطة)، حمد جبر واسهر علي، ومسلم موسى (الميناء)، كرار حمدان وعبود رباح (القاسم)، علي عباس وعباس مانع (أمانة بغداد) ، كرار حيدر وعباس ماجد (الطلبة)، محمد جميل (الصناعات الكهربائيّة)، مصطفى قابيل (أربيل)،

إسماعيل محمد (نوروز)، حسين علي (النفط)، علي حيدر (الجامعة)، محمود جاسم (النصر)، عمران زكي (زاخو)، شربل شمعون (وسترن سيتي الأسترالي)، بلند ازاد (غرافشاب الهولندي)، أمين الحموي (هلسينغبورغ السويدي)، الاي علي (غوتيبورغ السويدي)، ألكسندر اوراها (كوينز بارك رينجرز)، حسن علي (منتخب الناشئين).