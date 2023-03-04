عماد محمد: سعيد بأداء اللاعبين رغم الخسارة أمام أوزبكستان والبطولة ما زالت ببدايتها

شفق نيوز/ عبّر مدرب منتخب العراقي الشبابي عماد محمد، يوم السبت، عن رضاه وسعادته بأداء لاعبي المنتخب أمام أوزبكستان رغم الخسارةِ التي تعرضَ لها الفريق، بهدفٍ من دون رد.

جاءَ ذلك في المؤتمر الصحفيّ الذي عقدَ بعد المباراةٍ والذي أقيمَ في القاعةِ الداخليّة لملعب "ملي"، حيثُ أشارَ محمد إلى، ان "الاداء العامّ للاعبين كان جيداً، وقدّم منتخبنا مباراةً على مستوى عالٍ، وبأعماره تحت 20 عاماً، وأمام أكثر من 34 ألف متفرج لم ينقطع تشجيعهم لمنتخبِ بلدهم طيلة المباراة".

وأضافَ، "افتقدَ منتخبنا التسجيل رغم التغييرات التي أجريتها في استراحةِ الشوط الثاني، وفي الشوط نفسه أضاعَ لاعبونا الكثيرَ من الفرصِ المُتحققة، وكنا الأفضل في الكثير من أوقاتِ المباراة، حتى قبل أن يطردَ أحد لاعبي أوزبكستان، الذي اعتمدَ على الهجمةِ المرتدة، حجّمنا من خطورتهم لكن هذهِ كرة القدم إذا لم تسجل في النهايةِ ستخسر".

وتابع محمد، "بالنسبةِ لي فإن البطولة ما زالت في بدايتها، وإن شاء الله سنرافق أوزبكستان إلى الدورِ الثاني".

وأقر مدرب شباب العراق بحصول، "بعضُ الأخطاء الفرديّة"، وقال إنه "لا يمكن السيطرةُ على جميع الأخطاء، وقد عملنا خلال عامٍ مع هؤلاء اللاعبين على تقليلها".

وأردفَ، ان "مباراتنا الثالثة أمام سوريا ستكون مصيريّة".

ورداً على سؤالٍ لأحد الصحفيين عن عدم قدرة العراق التسجيل رغم النقص العددي للخصم، بيّن محمد ان "خبرةُ اللاعبين، مع ضغطِ المباراة، قللت من تركيزهم في المباراةِ، وكنت أتوقع أن تكونَ حظوظنا أكبر في الشوطِ الثاني للفوز وليس فقط للتعديل، حصلنا على هجماتٍ لكن لم نوفق".

وأكملَ، ان "المباراة الأخيرة ستكون فيها حظوظنا للتأهلِ كبيرةً، سنلاعب سوريا وهو منتخبٌ جيد رغم خسارته مباراتين، لكن إذا قدمنا الأداءَ نفسه أمام أوزبكستان وإندونيسيا، مع التركيزِ وعدم إضاعةِ الفرص، فسنحقق الانتصارَ، وسنتأهل بكل جدارةٍ إلى الدور الثاني".

وخسر منتخب شباب العراق لكرة القدم امام نظيره الاوزبكي، مساء اليوم السبت، ضمن الجولة الثانية لمنافسات المجموعة الاولى في نهائيات كأس آسيا دون 20 عاماً.

وانتهى الشوط الاول بتقدم اوزبكستان بهدف دون مقابل، وظلت النتيجة على حالها في الشوط الثاني رغم الضغط الهجومي العراقي الذي شهد اضاعة الفرص.