عماد محمد: تدريبات منتخب الشباب متقطعة ومحترفين جدد في اجندتي

شفق نيوز / أعلن مدرب منتخب الشباب لكرة القدم عماد محمد، يوم الثلاثاء، عن اجراء المنتخب تدريبات بشكل "متقطع" بسبب انطلاق دوري الشباب والتزامات اللاعبين في انديتهم، وفيما لفت الى استمرار هذه الحالة لغاية شهر حزيران المقبل، اكد وضع محترفين جدد في اجندته للالتحاق بصفوف المنتخب.

وقال محمد لوكالة شفق نيوز "إن منتخب الشباب يجري حالياً تدريبات متقطعة بسبب بدء دوري الشباب والتزامات اللاعبين بالأندية".

وأضاف محمد "سنبقى متواصلين مع اللاعبين كما ان الدوري فرصة للاعبي الاندية للبروز واثبات جدارتهم"، مبينا "اننا كجهاز فني سنبقى متواصلين لغاية شهر حزيران بهذه التدريبات المتقطعة".

وتابع مدرب منتخب الشباب "بعد ذلك سنعد المنتخب اعداداً حقيقياً استعدادا للتصفيات الاسيوية التي تنطلق ايلول المقبل"، لافتا الى أن "الجهاز الفني وضع بنظر الاعتبار اللاعبين العراقيين المحترفين المتواجدين مع انديتهم فاننا سنستدعيهم حسب ما تسمح لنا اللوائح الدولية في فترة تواجدهم مع المنتخب".

وبين محمد انه "وضع باجندته من ثلاث الى اربع لاعبين محترفين ليلتحقوا للمنتخب للنظر بجاهزيتهم قبل المنافسات الاسيوية ".