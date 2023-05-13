عماد محمد بعد تحديد موعد مغادرة منتخب الشباب: جاهزون لكأس العالم

شفق نيوز / كشف مدرب منتخب شباب العراق عماد محمد، اليوم السبت، عن موعد مغادرة المنتخب إلى الأرجنتين للمشاركة في نهائيات كأس العالم تحت 20 عاماً، فيما اكد أن المنتخب جاهز لكأس العالم ومواجهة فرق مجموعته.

وقال محمد لوكالة شفق نيوز ان "موعد مغادرة المنتخب حسم وتم تحديده من قبل اتحاد الكرة بعد التنسيق مع الدولة المنظمة"، مبينا ان "الموعد تحدد في السابع عشر من هذا الشهر وذلك استعدادا للمشاركة في نهائيات كأس العالم تحت 20 عاماً في الأرجنتين التي ستنطلق في العشرين من الشهر الحالي".

وأضاف أن "منتخبنا جاهز ومستعد لكأس العالم ومجموعتنا مقنعة وكل المنتخبات التي وقعت ضمن مجموعتنا قوية وعلينا التنافس بقوة والظهور بمستوى مشرف يليق باسم الكرة العراقية"، لافتا الى أن "منتخبنا جاهز لمواجهة فرق المجموعة الخامسة في مونديال العالم للشباب ولاسيما بعد ان تعرفنا على المنتخبات التي ستواجهنا والتي وقعت ضمن مجموعتنا".

وتابع محمد ان "منتخب العراق يمتلك لاعبين محليين ومحترفين جيدين ، تم اختيارهم بشكل دقيق"، لافتا الى ان "منتخبنا سيلاقي منتخبات قوية في بداية انطلاق البطولة ففي مباراته الأولى سيلاقي منتخب الاورواغوي في الثاني والعشرين من الشهر الجاري ، ويلاقي في ثاني مواجهاته منتخب تونس يوم الخميس الموافق 25 من ايار، ويلاقي منتخب انجلترا في آخر مواجهاته يوم الأحد الموافق 28 من أيار".

وبين ان "المنتخب يواصل تدريباته اليومية في ملعب الشعب الدولي استعداداً لنهائيات كأس العالم تحت 20 عاماً"، مؤكدا ان "الفريق قد اكتمل ولاسيما بعد التحاق اخر المحترفين بتدريبات المنتخب في بغداد وهم اللاعب يوسف الأمين والآي فاضل وآدم طالب".

وكشف مدرب المنتخب عماد محمد ان "القائمة لمنتخب الشباب لبطولة كاس العالم تحت 20 سنة والتي تألفت من: حسين حسن وعباس كريم وعمران زكي لحراسة المرمى مسلم موسى وكاظم رعد ورومان دولاتشي وادم طالب وعباس ماجد وسجاد محمد مهدي وعباس مانع والآي فاضل وعلي صادق وحيدر عبد الكريم وعبد الرزاق قاسم والكسندر اوراها ويوسف الأمين وعباس فاضل وعبد القادر ايوب وعلي جاسم ومحمد جميل ومحمد عماد واسهر علي وعبود رباح".