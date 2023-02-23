عماد محمد: برنامج خاص لمنتخب الشباب في معسكره الخارجي استعدادا لنهائيات آسيا

شفق نيوز/ اعلن مدرب منتخب العراق للشباب لكرة القدم عماد محمد، اليوم الخميس، عن اقامة معسكر تدريبي قصير للمنتخب في اوزباكستان قبل انطلاق نهائيات كأس آسيا، في حين كشف عن وضع برنامج خاص لإعداد المنتخب خلال المعسكر.

وقال عماد محمد لوكالة شفق نيوز إن "وفد المنتخب الوطني العراقي للشباب سيتوجه الى اوزبكستان يوم الأحد المقبل بعد إتمام إجراءات السفر استعدادا للمشاركة في نهائيات كأس آسيا لكرة القدم للشباب".

واضاف محمد ان سيضع "برنامجا خاصاً للمنتخب خلال اقامته القصيرة في اوزبكستان والتي تستمر أربعة أيام لحين انطلاق البطولة في الأول من الشهر المقبل والتي تستمر حتى الثامن عشر من الشهر نفسه"، مبينا أن "الفريق سيخضع لتدريبات مكثفة وحسب البرنامج المعد لإيصال اللاعبين الى الجاهزية التامة قبل الدخول في المنافسات الاسيوية الحاسمة".

وتابع محمد ان "المنتخب سيواصل تدريباته في ملعب المدينة في العاصمة بغداد لغاية السبت المقبل قبل سفره الأحد".

وكانت القرعة أوقعت منتخب الشباب العراقي في المجموعة الاولى الى جانب كل من أوزبكستان البلد المضيف وسوريا واندونيسيا التي ستستضيف كأس العالم للشباب في النسخة المقبلة، ويلاقي في الأول من الشهر المقبل، منتخب اندونيسيا في أولى مبارياته في النهائيات.