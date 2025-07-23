عماد محمد: اندية اوروبية رفضت تفريغ لاعبيها العراقيين للمنتخب الأولمبي

شفق نيوز- بغداد

اكد مدرب منتخبنا الاولمبي عماد محمد، يوم الاربعاء، ان اندية اوروبية رفضت تفريغ لاعبيها للمنتخب الأولمبي العراقي، رغم محاولات الاتحاد المتكررة من أجل التحاقهم في مرحلة الاستعداد للتصفيات الاسيوية والمعسكر التدريبي في تونس.

وقال عماد محمد لشفق نيوز، انه "يأمل أن يُحلّ موضوع التحاق المحترفين خلال مرحلة الإعداد"، مبيناً ان "تواجد اللاعبين المحليين حاليا في تدريبات المعسكر التدريبي القصير الذي يبدأ بتونس اليوم يفي بالغرض، لكننا ننتظر ايضاً تواجد الجميع، و بضمنهم المحترفون ولاسيما اننا قدمنا الدعوة لهم لتمثيل الاولمبي العراقي في المرحلة المقبلة، لكن الاستعدادات تقع خارج ايام (الفيفا دي)".

واشار الى ان "لاعب المنتخب الوطني الأول ومحترف نادي كومو الإيطالي علي جاسم انضم معهم الى تونس للدخول في المعسكر التدريبي، بينما تعذر تواجد المحترفين الكسندر اوراها، وعبد الإله فيصل، وبوتان امين، ويوسف الامام، لرفض أنديتهم تفريغهم بمعسكر المنتخب الأولمبي".

وغادر وفد المنتخب الاولمبي العراقي فجر اليوم الى تونس وضم 26 لاعباً هم كل من: حسين حسن، ليث ساجد، رضا عبد العزيز لحراسة المرمى، وكاظم رعد، عباس عدنان، حسين فاهم، سجاد محمد فاضل، علي صادق، حيدر حمد، أموري فيصل، أحمد عايد، حيدر عبد الكريم، مصطفى نواف، ذو الفقار يونس، عمر عبد مجباس، حسن عماد، قاسم محمد، علي مخلد، عبد الرزاق قاسم، كرار علي، حسن خالد، سجاد محمد مهدي، عباس عادل، مسلم موسى، مصطفى قابيل، علي جاسم.

ووقع منتخب العراق الأولمبي في المجموعة السابعة من تصفيات آسيا إلى جانب كمبوديا وعمان وباكستان، وتنطلق التصفيات للفترة من 1 ولغاية 9 أيلول/سبتمبر المقبل.

وكان المنتخب الأولمبي العراقي لكرة القدم، تحت 23 سنة، قد أجرى عصر أمس الثلاثاء، اخر وحداته التدريبية على ملعب البرج في جامعةِ بغداد الجادرية، قبل التوجه الى معسكره القصير في تونس استعداداً للتصفيات الآسيوية في ايلول المقبل في كمبوديا.