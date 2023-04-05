عماد محمد: المحترفون سيلتحقون بمنتخب الشباب في معسكر اسبانيا وسنقيم مباراة مع نادٍ ممتاز

شفق نيوز/ اعلن مدرب منتخب شباب العراق لكرة القدم، عماد محمد، يوم الأربعاء، أن اللاعبين سيبدأون معسكراً تدريبياً في إسبانيا منتصف الشهر الجاري، وخوض عدد من المباريات الودية استعداداً لنهائيات كأس العالم التي ستنطلق في الـ20 من شهر أيار المقبل.

وقال محمد لوكالة شفق نيوز، ان "منتخبنا الشبابي يواصل تدريباته اليومية في ملعب المدينة الدولي في العاصمة بغداد كمرحلة اولى قبل الدخول بمعسكره التدريبي في اسبانيا استعدادا لبطولة كأس العالم".

واضاف "لقد تغيّب عن تدريباتنا بملعب المدينة عدد من اللاعبين المحترفين وآخرون مرتبطون مع أندية الدوري العراقي الممتاز".

واشار الى ان "المحترفين سيلتحقون بالمنتخب في اسبانيا بينما سيلتحق يوم السبت المقبل بتدريبات المنتخب في بغداد لاعب نادي شالكه الألماني، رومان دولاتشي".

وتابع محمد "منتخب الشباب سيلاقي ودياً في العاشر من هذا الشهر فريقاً من الدوري الممتاز للوقوف على جاهزية اللاعبين ومتابعة مستوياتهم وخلق الانسجام".

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم قد قرر سحب مونديال كأس العالم للشباب من اندونيسيا وتحويلها الى الارجنتين بعد رفض اندونيسيا من دخول المنتخب الإسرائيلي الى اراضيها.