عماد محمد: التعادل أمام كمبوديا لم يكن ضمن توقعاتي

شفق نيوز- بنوم بنه

قال مدرب المنتخب الأولمبي العراقي عماد محمد، في مؤتمر صحفي عقب مباراة العراق وكمبوديا، اليوم الثلاثاء، إن نتيجة التعادل لم تكن في حساباته، مشيراً إلى أن منتخب كمبوديا أجبر فريقه على التعادل بسبب طريقة لعبه الدفاعية المتكتلة.

وأضاف محمد، أن الهدف من التصفيات كان التأهل، وهو ما تحقق، رغم الظروف الصعبة وقصر فترة الإعداد التي لم تتجاوز الشهرين، وأغلب اللاعبين خاضوا دوري طويل ومرهق قبل التصفيات.

وتابع: "سأطالب اتحاد الكرة ببرنامج عمل متكامل للمنتخب الأولمبي للنهائيات المقبلة، وكذلك إضافة مساعد آخر للجهاز الفني لتعزيز الدعم التدريبي، لكون المدة السابقة لم تسمح بإكمال الملاك التدريبي".

وأشار المدرب إلى أن الفريق تسيد جميع المباريات السابقة في التصفيات، ولم تنجح الفرق المنافسة في تهديد مرماه بفعالية، مؤكداً أن الهدف الرئيس كان رفع جاهزية اللاعبين وتحقيق الانضباط التكتيكي.

وتأهل المنتخب الأولمبي العراقي إلى نهائيات آسيا تحت 23 عاماً، متصدراً مجموعته برصيد 7 نقاط، مساء اليوم الثلاثاء، بعد تعادله سلباً مع نظيره الكمبودي في مباراة حسم بطاقة التأهل لنهائيات كأس آسيا 2026.

وجرت المباراة على الملعب الأولمبي في العاصمة الكمبودية بنوم بنه عند الساعة الثالثة عصراً بتوقيت بغداد.