عماد محمد: التعادل أمام الصين نتيجة طبيعية لغياب معظم اللاعبين الأساسيين

شفق نيوز – الرياض

علّق مدرب المنتخب الأولمبي لكرة القدم عماد محمد، مساء الخميس، على تعادل المنتخب العراقي أمام نظيره الصيني من دون أهداف، معتبراً أن التعادل نتيجة طبيعية لغياب معظم اللاعبين الأساسيين.

وأوضح محمد، أن المباراة الأولى في أية بطولة تكون دائماً حساسة، وغالباً ما تكشف العديد من الملاحظات والمشاكل أمام الجهاز الفني واللاعبين.

وبيّن أن "تذبذب الأداء يعود إلى غياب ما بين 60 إلى 70% من لاعبي المنتخب الأساسيين، إضافة إلى اضطراره لتغيير التشكيلة خلال اليومين الأخيرين قبل اللقاء".

وأشار إلى أنه مع عودة الأسماء المصابة، وانضمام ثلاثة لاعبين في حال موافقة أنديتهم على تفريغهم، فأن المنتخب سيخوض بقية منافسات البطولة بتشكيلة مكتملة.

وأكد محمد أن لاعبيه قدموا مجهوداً كبيراً خلال المباراة، موجّهاً لهم الشكر على الأداء الذي ظهروا به.

وكان المنتخب الأولمبي العراقي لكرة القدم، تقاسم في وقت سابق اليوم الخميس، نقاط مباراته الأولى ضمن منافسات دور المجموعات لبطولة كأس آسيا تحت 23 سنة، والتي جمعته بنظيره الصيني.

وفرض التعادل السلبي نتيجته على المباراة التي جرت بين المنتخبين على ملعب الأمير فيصل بن فهد في إطار لقاءات الجولة الأولى من المجموعة الرابعة، والتي انطلقت في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت العاصمة بغداد.

ويلعب العراق ضمن المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات أستراليا والصين وتايلاند.

وانتهت المواجهة الأولى ضمن المجموعة ذاتها بفوز منتخب أستراليا على منتخب تايلاند بنتيجة 2-1.

وانطلقت بطولة كأس آسيا تحت 23 سنة أول أمس الثلاثاء، في مدينتي الرياض وجدة السعوديتين.